11 Mayıs 2017 Perşembe

Liderde düğün hazırlıkları!

Uzun bir maratondan sonra Süper Lig için tek bir adıma ihtiyacı olan Yeni Malatyaspor, Pazar günü oynayacağı Boluspor maçıyla birlikte TFF 1. Lig’e ve İnönü Stadı’na veda etmeye hazırlanıyor. Bu önemli maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden sarı kırmızılı ekimizde futbolcuların yüzlerinin gülüyor olması teknik heyeti memnun etti.

11 Mayıs 2017 Perşembe 12:16
Liderde düğün hazırlıkları!

  Süper Lig için artık Bolu karşılaşmasına final gözüyle bakan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.Orduzu Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen idmana tüm futbolcular, katılırken oyuncuların moralli oluşları gözlerden kaçmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman öncesi saha ortasında toplantı yapan teknik direktör İrfan Buz, futbolculara harika bir maçın kendilerini beklediğini ifade ederek, bu işi bu hafta bitireceklerini söyledi. Buz her oyuncudan üst düzey konsantrasyon isteyerek, sakatlık ve ağrıları olan oyuncuların durumu ile yakından ilgilendi.

AMUTU VE RAHMAN YOK, SADIK OYNAYABİLİR!
  Antrenmanın ilk bölümünde her oyuncunun kendi temposuna göre koşmasını serbest bırakan yardımcı antrenörler daha sonra topla yapılan antrenmanlara geçti. Saha kenarlarına dizilen idman malzemelerinin arasında kısa süreli istasyon ve koordinasyon çalışan oyuncular orta alandaki merkez oyuncularla da pas alış verişinde bulundu. İdmanın son bölümünde dar alanda 10 dakikalık iki eşit devreli maç oynatan İrfan Buz, Amutu ve Rahman’ın olamadığı haftada sakatlık konusunda maksimum dikkatli olunması uyarılarında bulundu. Adana Demirspor maçında sakatlanan Sadık’ın ise sol kalçasında düşmeye bağlı ödem oluştuğu hafta sonuna kadar ödemin dağıtılması durumunda tamamen düzelebileceği öğrenildi.

FATİH AVCI
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