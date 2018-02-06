LİDER UZATMALARDA 3 PUANDAN OLDU

Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Ferhat xx, Moke xx (Orkan dk. 66 xx), Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx (Fofana dk. 75 xx), Mehdi xx (Hadziahmetovic dk. 85 ?), Jahovic xx
Yedekler: Carlgren, Volkan, Eren, Selim, Jonsson, Vedat, Musa
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamahx xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre x, Mahmut xx, Edin Visca xx (Gökhan dk. 88 ?), Napoleoni x (Arda dk. 63 x), Mossoro x (İrfan Can dk. 17 x), Adebayor xxx
Yedekler: Fehmi Mert, Bajic, Mevlüt, Chedjou, Kerim, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Skubic (dk. 90+2) (Atiker Konyaspor), Adebayor (dk. 36) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Emre (dk. 90+4)
Sarı kartlar: Ömer Ali, Ferhat (Atiker Konyaspor), Adebayor (Medipol Başakşehir) busabahmalatya.com
İHA