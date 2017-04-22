22 Nisan 2017 Cumartesi

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Lider telafi peşinde

Oynadığı son 2 maçta 6 puan kaybederek, yakaladığı puan avantajını eriten Yeni Malatyaspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçına telafi gözüyle bakıyor. Giresun Atatürk Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak kritik maçta Eren ve Sadık’tan yararlanamayacak sarı kırmızılı ekibimizde cezası biten Azubuike ile Rahman, Ayite ve Sezer’in de ilk 11’e dönmesi bekleniyor...

22 Nisan 2017 Cumartesi 11:30
Lider telafi peşinde

  TFF 1. Lig’de son 6 haftaya 5 puan avantajla giren Yeni Malatyaspor bugün deplasmanda zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Şampiyonluk yolunda rakiplerini kendisine daha fazla yaklaştırmak istemeyen sarı kırmızılı ekibimizde 3 puanın dışında bir sonuç düşünülmezken, tüm camia bugünkü maça telafi gözüyle bakıyor. Sakat oyuncunun bulunmadığı temsilcimiz bu akşamki maç için 1 gün öncesinden Giresun’a giderek kapma girdi. Maçın son çalışmasını bu şehirde yapan Yeni Malatyaspor’da kırmızı kart cezalısı Eren Tozlu ile sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar forma giyemeyecek.

İLK 11’DE 4 DEĞİŞİKLİK
  Eskişehirspor maçından sonra en çok mental çalışmalar yaptıran teknik direktör İrfan Buz, saha içinde ise Eren ve Sadık’ın yokluğuna çözümler aradı. Hücum hattında Jonathan Ayite’yi ilk on bire döndürecek İrfan Buz, siyahî yıldızın tam olarak iyi hissetmemesi durumunda formayı Ahmet Aras’a verecek. Savunmada cezalı Sadık’ın yerine ise Sezer Özmen’i görevlendirecek Buz, Eskişehir karşısında maç eksiği ortaya çıkan Ferhat Kiraz’ın yerine Rahman’a dönüş yapacak. Azubuike’nin cezası bitmesi nedeniyle orta sahayı yine siyahî yıldıza teslim edecek Buz, 4 farklı oyuncu ile takımı Giresun karşısına çıkarmayı planlıyor.

İNGİLİZCE MOTİVASYON: TİME TO TAKE ACTİON
  Futbolcularına iki hafta üst üste alınan mağlubiyeti unutup, gerçek güçlerinin farkında olmaları tavsiyesinde bulunan İrfan Buz, Giresun maçında tüm takımına güvendiğini de basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda vurgulayarak tüm takıma ‘arkanızdayım’ mesajı verdi. Antrenmanlarda sürekli oyuncularına, İngilizce “time to take action” diye bağıran İrfan Buz, “Şimdi harekete geçme zamanı” diyerek hem yabancıları hem de yerli oyuncuları hırs küpüne çevirdi.

TARAFTARALAR YİNE YOLLARA DÜŞTÜ!
  Öte yandan Yeni Malatyaspor’un bugünkü karşılaşmasında sarı kırmızılı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayacak. Ev sahibi takımın taraftar grubu Çotanaklar ile kardeş taraftar grubu olan Malatyaspor Taraftarlar Derneği, maçta kendilerine ayrılan 635 kişilik bölümü tamamen doldurmayı planlıyor. Malatya’ya karayoluyla 498 km mesafedeki Giresun’a dün geceden beri otobüs kaldıran sarı kırmızılı futbolseverler misafir taraftar bölümündeki koltuklarda yerini alacak. 

FATİH AVCI
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