Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren lider Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına kedi tesislerinde yaptığı çalışmayla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yağan yoğun yağmur altında yapılan çalışma 1,5 saat sürdü. Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan İrfan Buz, futbolcularına Eskişehirspor maçının öneminden bahsetti. İstasyon çalışmasının ardından Eskişehirspor maçının taktiği üzerinde durulan idmanda, İrfan Buz’un kadro tercihi noktasındaki muhtemel adayları da ortaya çıktı. Buz’un savunmada değişikliğe giderek, Murat Akça’nın yerine sakatlığı tamamen düzelen Sadık Çiftpınar’a görev vermesi beklenirken, orta sahada ise cezalı Azubuike’nin yokluğunda Murat Yıldırım ve Sedat Ağçay ikilisini görevlendireceği öğrenildi. Bu arada sakatlığı düzelen Ayite uzun bir aradan sonra antrenmana katıldı. Takımdan ayrı düz koşu yapan golcü oyuncunun Eskişehirspor maçı kadrosuna alınacağı ifade edildi. Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor maçına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

FATİH AVCI