Yeni Malatyaspor, pazartesi gününe alınan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde çalışan sarı kırmızılı takımın idmanına sakat olan Murat Akça dışında tüm oyuncular katıldı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mehmet Sak da Malatya’ya gelerek takımla birlikte çalışmalara katıldı.

FERHAT VE MURAT’IN YERİ DOLACAK!

1,5 saat süren antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından, yer hareketleri yapan futbolcular daha sonra teknik heyetin programı doğrultusunda teknik ve taktik bir çalışmaya geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının taktiği şeklinde geçen çift kalede farklı oyunculara şans veren İrfan Buz, cezalı Ferhat ve Murat’ın yokluğunu doldurmak için arayışlara girdi. Savunma hattında Yiğitcan, Sadık ve Caner’in oynamasına kesin gözüyle bakılırken, sol bekte Osman ve Mehmet Sak’ın durumları o bölgede görev yapacak oyuncuyu belirleyecek.

DEPLASMAN PROGRAMI DEĞİŞTİ

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının pazar gününden pazartesine alınması Yeni Malatyaspor’un deplasman programını da olumsuz etkiledi. G.Antep’e cumartesi gidecek sarı kırmızılılar programını değiştirerek, pazar günü gitme kararı aldı.

FATİH AVCI