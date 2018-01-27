Lider sahasına kavuşuyor!

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi B Grubu’nda namağlup lider durumda bulunan Arguvan Belediyespor, sahasındaki ilk maçını yarın 13.30’da Akçadağspor ile oynayacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren mavi-beyazlılar, seyircisi önünde galip gelerek rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Takımın durumunu değerlendiren Arguvan Belediyespor Teknik Direktörü Ali Turgut, ligin 2. yarısına moralli başladıklarını söyledi. Oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda antrenmanlarda sık sık uyardığını da kaydeden Turgut, “Oyuncularımızın Darendespor karşısında aldığı önemli 3 puan sonrasında moralleri yerinde. Güzel bir avantaj yakaladık. Disiplinden kopmadan, hedefimize devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda Akçadağspor maçına iyi hazırlandık. Antrenmanlarda oyuncularıma rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulundum. Oyuncu eksiğimiz yok. İki yeni transferimizin stoper Fikret Avcı ve ön libero Ahmet Özmen’in lisanslarını yetiştirdik. İki transferimiz daha olacak. Kendi seyirci ve saha avantajımızı kullanarak Akçacağspor karşısından 3 puan almak istiyoruz. Ardımızdan gelen diğer iki takım Darendespor-Ataköyspor birbirleriyle oynayacak. Kayıpsız geçtiğimiz takdirde büyük bir avantaj elde etmiş olacağız.” diye konuştu.

“ÖNÜNDE HERKESE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ”

İlçede yaşayan halkın stadın tamamlanmasıyla birlikte heyecanla ilk maçı beklediğini söyleyen Ali Turgut, “Yeni sahamızda maç oynanması adına resmi işlemler tamamlandı. Ufak tefek eksikler var, belediyemiz sağ olsun maç saatine kadar onları tamamlamak için uğraşıyor. Yağışın çok olmasından kaynaklı yolların çamur olmaması adına kumlama çalışması sürüyor. Biz gittiğimiz deplasmanlarda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ama buraya gelecek olan takımların hiçbir zorluk çekmemeleri konusunda elimizden geleni yapacağız. Soyunma odaları ve hakem odalarına elektrikli ısıtıcıları şimdiden yerleştirdik. Maç günü oyuncular ve hakemlerin soğuk havadan etkilenmemeleri için gayret gösteriyoruz. Tribünlerden seyircilerin olumsuz bir olaya karışmaması için duyurularımızı yapıyoruz. Bu konuda bizler gerçekten aşırı baskılara mağruz kalmıştık. Kendi taraftarımız önünde herkese örnek olmak istiyoruz. Takımların gittikleri deplasmanlarda yaşadıkları olumsuzlukları önceki haftalarda gördük. Biz yenilsek bile kesinlikle olumsuz bir hadiseyle anılmak istemiyoruz.” Şeklinde konuştu.