16 Ocak 2017 Pazartesi

Lider penaltıyla kazandı!

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde ikinci yarılar hafta sonu oynanan müsabakalarla start aldı. Malatya temsilcilerinden İnönü Üniversitesi, kendi sahasında karşılaştığı Adıyaman 1954 Spor’a 1 – 0 mağlup oldu.

16 Ocak 2017 Pazartesi 12:14
Lider penaltıyla kazandı!

  BAL’da ikinci yarı, dün oynanan 14. Hafta müsabakalarıyla başladı. Ligin ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir mücadele sergileyen İnönü Üniversitesi ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında lider Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı.

Saat 14.00’te Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan müsabakayı Cihan Ölmez, Gökhan Püsküler, Baki Mutlu, hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabaka kora kor bir mücadeleyle geçti.

Maçın ikinci yarısında baskılarını artıran Adıyaman 1954 Spor, aradığı pozisyonu 74. Dakikada buldu. İnönü Üniversitesi ceza sahası içersinde oluşan karambolda top sarı siyahlı savunma oyuncusunun eline değince hakem Cihan Ölmez penaltı noktasını gösterdi. Konuk takımda topun başına geçen Ahmet Tuna Akıl, kaleci Volkan ile topu ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1 – 0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmazken Adıyaman zorlu müsabakayı 1 – 0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

FATİH AVCI
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