A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı maç ve 27 Mart'ta Moldova ile yapacağı özel karşılaşma nedeniyle TFF 1. Lig ve Süper Lig’e 1 haftalık ara verildi. Cumartesi oynadığı Manisaspor maçının ardından futbolculara 4 günlük izin veren teknik heyet takımı Antalya’da toplamayı düşünüyor.

Perşembe günü Antalya’da toplanacak sarı kırmızılı takım, Elazığ maçını İstanbul’da oynayacağı için maça kadar Antalya’da hazırlanacak. 10 günlük kampa girecek temsilcimizde sakat oyuncuların tamamen tedavi edilmesi bekleniyor. Elazığ ile 1 Nisan Cumartesi akşamı karşılaşacak sarı kırmızılı ekibimiz 31 Mart akşamı İstanbul’a uçacak. Daha önce Denizli ve Şanlıurfa maçlarına da aynı şekilde hazırlanan Yeni Malatyaspor bu çalışma prensibini Elazığ derbisinde de uygulamak istiyor.

MEHMET KIROĞLAN