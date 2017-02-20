Sakat Mehmet ve cezalı, Murat ile Ferhat’ın forma giyemeyeceği zorlu karşılaşmada galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen sarı kırmızılı temsilcimizde, teknik direktör İrfan Buz eksik mevkilerde kimlere şans vereceğini belirledi.

Uzun haftalar sonra yeniden liderlik tahtına geçen Yeni Malatyaspor, bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçıyla koltuğunu korumak istiyor. Maç eksiği ile liderliği averajla da olsa Göztepe’ye bırakan sarı kırmızılı temsilcimizde hedef bu hafta da kazanıp, Eskişehirspor ve Göztepe’nin puan kaybettiği haftada puan farkını açmak.

ANTEP’E KİMLER GÖTÜRÜLMEDİ?

Antep’teki zorlu maç için dün karayoluyla bu şehre hareket eden sarı kırmızılı kafile 4 saatlik yolculuğun ardından konaklayacağı otele yerleşerek kampa girdi. Yeni Malatyaspor’un 20 kişilik maç kadrosunda cezalı Murat Akça ve Ferhat Kiraz, sakat Mehmet Sak yer almadı. Takımda forma giyen 3 önemli oyuncunun yokluğunu gidermek için hafta boyunca çalışan teknik direktör İrfan Buz, hangi mevkide kimlere şans vereceğini belirledi.

İRFAN BUZ’UN İLK ONBİRİ HAZIR!

Savunmada Sadık ve Yiğitcan ikilisine geri dönen Buz, sol bekte ise sürpriz bir tercihe hazırlanıyor. Mehmet Sak ve Ferhat’ın yokluğunda Rahman’ı görevlendirecek Buz, hücum ve orta saha hattında ise her hangi bir değişikliğe gitmeyecek. Yeni Malatyaspor formasıyla ilk maçta fileleri sarsan Ayite’nin formda oluşu temsilcimizin en büyük kozu olacak. Gaziantep’in yeni Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı İstanbul Bölgesinden Volkan Bayarslan yönetecek. Bu sezon her deplasmanda sarı kırmızılı kaşkolleri açan Malatyalı futbolseverler de takımlarını yalnız bırakmayacak. Maçın pazartesi saat 18.30’da olmasına karşın yaklaşık 500 civarında Malatyalı tribünlerde olacak.

FATİH AVCI