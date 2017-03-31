Yeni Malatyaspor, yarın saat 18.30’da oynayacağı Elazığspor maçının Malatya’daki son çalışmasını yaparak İstanbul’a gitti. Malatya’daki son çalışmasında Elazığspor maçının taktik provasını yaptıran Teknik Direktör İrfan Buz, maçta sahaya süreceği on biri de belirleyerek son taktikleri verdi. Orduzu Pınarbaşı’nda yapılan son idman yaklaşık 2 saat sürdü. Özellikle savunmadan orta sahaya geçiş ve orta sahadan hücuma geçişleri pür dikkat izleyen Buz, kopukluk yaşandığı an idmanı durdu.

FERHAT TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Takım halinde savunma konusunda da tüm takımı uyarı yağmuruna tutan Buz, savunma ve hücum oyuncularına özel bir çalışma yaptırdı. Sakatlığı devam eden sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz antrenmanda takımdan ayrı olarak kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Elazığspor ile oynayacağı maçın son çalışmasını bugün İstanbul’da yapacak olan Yeni Malatyaspor, daha sonra konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek. İstanbul kafilesine kart cezalısı Osman ve Sedat ile sakat Ferhat’ı yazmayan Buz, sakatlıktan yeni çıkan Ayite ve Sadık’ı ise 20 kişilik isim listesine dahil etti.

FATİH AVCI