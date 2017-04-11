11 Nisan 2017 Salı

Lider bugün başlıyor

Ümraniyespor maçının ardından 2 gün izin yapan Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına bugün İnönü Stadı’nda yapacağı çalışmayla başlayacak. 8 günlük hazırlık süreci geçirecek temsilcimizde sakat oyuncuların tamamının düzelmesi zorlu maç öncesi yüzleri güldürüyor.

11 Nisan 2017 Salı 10:50
Lider bugün başlıyor

  16 Nisan’da gerçekleştirilecek halk oylamasından dolayı liglerde hafta sonu maç oynanamayacak. Bu nedenle Yeni Malatyaspor’da Ümraniye maçının ardından futbolculara 2 günlük izin verildi. Bugün akşam saatlerinde Malatya’da toplanacak sarı kırmızılı temsilcimiz Eskişehirspor maçı hazırlıklarına İnönü Stadı’nda saat 20.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak. Yeni Malatyaspor’da izinli olan birkaç isim dışında tüm futbolcular çalışmada yer alacak.

18 Nisan Salı günü oynanacak maça kadar kendi tesislerinde müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek sarı kırmızılı takımda cezalı Azubuıke dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı tamamen düzelen Sadık, Ferhat ve Ayite teknik patron İrfan Buz’un şans vermesi halinde sahada olacak. Aylar sonra ilk kez Malatya’da kendi taraftarıyla buluşacak Yeni Malatyaspor’da futbolcular ve teknik heyette yeniden İnönü Stadı’na dönmenin heyecanını yaşayacak. 

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

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