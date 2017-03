Ligde oynadığı son 3 maçı kazanarak liderliğini sürdüren Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi kulübün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı yalnızca Malatyalı futbolseverler kendilerine ayrılan misafir tribünde takip edebilecek. Saat 16.00’da başlayacak maçı İzmir bölgesi Süper Lig hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek.

5 OYUNCUNUN YERİ NASIL DOLACAK?

Bu zorlu karşılaşma için 2 gün öncesinden Balıkesir’e giden Yeni Malatyaspor’un eksiklerle başı dertte. Her ne kadar devre arası transferde kadrosunu güçlü oyuncularla takviye etse de sakatlıklar ve cezalı oyuncular teknik direktör İrfan Buz’un belini büktü. Adale sakatlıkları devam eden sol bek Mehmet Sak, sol açık ve sol bek Ferhat Kiraz ve sağ ön oyuncusu Pereira ile sarı kart cezalıları Caner ve Murat Yıldırım forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yokluğunda ideal ilk on birinden 4 oyuncuyu kaybeden teknik direktör İrfan Buz, her mevkiinin alternatifini belirlemiş durumda.

İŞTE İRFAN BUZ’UN ŞANS VERECEĞİ İSİMLER...

Hafta başından beri yapılan taktik idmanlarda özellikle sol bekte kime şans vereceği merakla beklenen İrfan Buz, tercihini Osman Fırat’tan yana kullanacak. Osman’ın defansif yönünün kuvvetli oluşu, İrfan Buz’u bu karara iterken, sağ bek olarak ise Rahman Buğra’nın görevlendirileceği öğrenildi. Pereira’nın yokluğunda yine Eren Tozlu’yu değerlendirecek İrfan Buz, forvet arkasında Murat’ın yerine Sunday Mba’ya şans tanıyacak. Mba’nın alternatifi ise İrfan Başaran olacak. Rakibinin çok gol atan bir ekip olmasından dolayı daha defansif bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak Yeni Malatyaspor’da yedek kulübesi de golcülere emanet edilecek. Amutu, Ahmet Aras gibi isimler hamle gücü olarak kenarda bekleyecek.

MALATYALILAR ÇIKARMA YAPACAK!

Öte yandan Yeni Malatyaspor’u bu deplasmanda da taraftarı yalnız bırakmayacak. Balıkesir’e yakın olan Bursa, Bandırma, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Yalova ve Sakarya, Kütahya, Manisa gibi illerde yaşayan çok sayıda Malatyalı maça akın edecek. 15.800 kişi kapasiteli statta Yeni Malatyaspor’a 1000 civarında yer ayrılırken, koltukların tamamına yakın dolması bekleniyor.

FATİH AVCI