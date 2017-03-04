04 Mart 2017 Cumartesi

Lider 5 eksikle gitti!

TFF 1. Lig’de geride kalan 22 haftada, 13 kez liderlik koltuğunda kalarak tahttan inmeyi sevmeyen Yeni Malatyaspor, yarın yine zorlu bir deplasmana çıkacak. Play off yarışında olan ligin en golcü ekibi Balıkesirspor ile karşılaşacak sarı kırmızılı takımda 5 oyuncu sakatlıkları ve cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

04 Mart 2017 Cumartesi 12:33
Lider 5 eksikle gitti!

  Ligde oynadığı son 3 maçı kazanarak liderliğini sürdüren Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi kulübün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı yalnızca Malatyalı futbolseverler kendilerine ayrılan misafir tribünde takip edebilecek. Saat 16.00’da başlayacak maçı İzmir bölgesi Süper Lig hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek.

5 OYUNCUNUN YERİ NASIL DOLACAK?
  Bu zorlu karşılaşma için 2 gün öncesinden Balıkesir’e giden Yeni Malatyaspor’un eksiklerle başı dertte. Her ne kadar devre arası transferde kadrosunu güçlü oyuncularla takviye etse de sakatlıklar ve cezalı oyuncular teknik direktör İrfan Buz’un belini büktü. Adale sakatlıkları devam eden sol bek Mehmet Sak, sol açık ve sol bek Ferhat Kiraz ve sağ ön oyuncusu Pereira ile sarı kart cezalıları Caner ve Murat Yıldırım forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yokluğunda ideal ilk on birinden 4 oyuncuyu kaybeden teknik direktör İrfan Buz, her mevkiinin alternatifini belirlemiş durumda.

İŞTE İRFAN BUZ’UN ŞANS VERECEĞİ İSİMLER...
  Hafta başından beri yapılan taktik idmanlarda özellikle sol bekte kime şans vereceği merakla beklenen İrfan Buz, tercihini Osman Fırat’tan yana kullanacak. Osman’ın defansif yönünün kuvvetli oluşu, İrfan Buz’u bu karara iterken, sağ bek olarak ise Rahman Buğra’nın görevlendirileceği öğrenildi. Pereira’nın yokluğunda yine Eren Tozlu’yu değerlendirecek İrfan Buz, forvet arkasında Murat’ın yerine Sunday Mba’ya şans tanıyacak. Mba’nın alternatifi ise İrfan Başaran olacak. Rakibinin çok gol atan bir ekip olmasından dolayı daha defansif bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak Yeni Malatyaspor’da yedek kulübesi de golcülere emanet edilecek. Amutu, Ahmet Aras gibi isimler hamle gücü olarak kenarda bekleyecek.

MALATYALILAR ÇIKARMA YAPACAK!
  Öte yandan Yeni Malatyaspor’u bu deplasmanda da taraftarı yalnız bırakmayacak. Balıkesir’e yakın olan Bursa, Bandırma, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Yalova ve Sakarya, Kütahya, Manisa gibi illerde yaşayan çok sayıda Malatyalı maça akın edecek. 15.800 kişi kapasiteli statta Yeni Malatyaspor’a 1000 civarında yer ayrılırken, koltukların tamamına yakın dolması bekleniyor. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberBusabah Malatya HaberSpor

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya