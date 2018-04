Le Guen: "Sow ilk 11’e girecek durumda değil"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Moussa Sow ile ilgili konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, “Moussa’nın fiziksel ve genel durumu şu anda bizim için kriter değerlendirmesinde ilk 11’e girecek durumda değil” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesinde Teknik Direktör Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Ligde daha iyi bir sıralamada olabilirdik" diyen Fransız çalıştırıcı, “O anlamda hayal kırıklığı olabilir. Sezon başlarken tabii ki sezon içerisinde neler olup biteceğini kestiremiyorsunuz, bazı şeyleri öngöremiyorsunuz ama henüz sezon bitmedi. Hala devam ediyor. Tabii ki şu andaki önceliğimiz ligdeki konumumuzu korumak üzerine. Ligdeki konumumuzu garantiledikten sonra daha iddialı hale gelebilir, daha iddialı sözler edebilir, daha yukarıyı hedefleyebiliriz ama şu anda söylediğim gibi, öncelikli hedefimiz ligdeki konumumuzu korumak” diye konuştu.

"Bostock’un 1 gün öncesinden oynayamayacağını biliyorduk"

Son oynanan Antalyaspor maçından önce John Bostock’un sakat olmasına rağmen yedek kulübesinde yer aldığının hatırlatılması üzerine Le Guen, şu ifadeleri kullandı:

“Dürüstçe söylemem gerekirse John Bostock’un o günkü kadroya yazılıp yazılmadığı hakkında bir bilgim yok ama benim o konudaki düşüncem çok netti. Zaten biz 1 gün öncesinden de biliyorduk ki John Bostock, o gün oynayabilecek durumda değildi. Kadroda benim açımdan yoktu, daha sonrasında gelip kulübede diğer takım arkadaşlarıyla oturmuş, tribünde diğer arkadaşlarıyla oturmuş, bu benim bilgi sahibi olduğum bir konu değil. Ben o anda tabii ki ilk 11’deki oyuncularıma ya da kulübedeki oynama ihtimali olan oyuncularıma odaklanmıştım ama benim için açımdan Bostock ile ilgili bilgi çok netti, daha 1 gün öncesinden oynayamayacağını biliyorduk. Daha önce de kendisiyle konuşmuştuk, bu bilgi çok netti.”

“Kasımpaşa maçında oynayabilecek mi henüz bilmiyorum”

"Kadroyu siz yapmıyor musunuz?" sorusuna da Le Guen, “Tabii ki kadroyu ben yapıyorum. Fakat an itibariyle bu söylediğiniz şey bir detay olarak kalıyor. Kadroda olmayan bir oyuncunun nerede oturduğu bir detay olarak kalıyor. Oyuncunun oynamayacağı benim bilgim dahilindeydi, doktorumuzun bilgisi dahilindeydi. Kendisiyle de konuşulmuştu, bunun dışındaki konular tamamen detay. O gün Bostock’un oynayamayacağı herkes tarafından biliniyordu. Kasımpaşa maçında oynayabilecek mi henüz bilmiyorum. Bostock bildiğiniz üzere hafta başından beri idmanlara katılamadı. Kas sakatlığı yaşıyor kendisi, yavaş yavaş koşular yapmaya başladı aslına bakarsanız ama oynayıp oynayamayacağına dair gerçek test yarın yapılacak. Yarın daha net bir bilgiye sahip olacağız. Her ne kadar testleri geçse ve oynamaya hazır olsa da hafta başından itibaren antrenmanlara katılım gösteremedi. Antrenmanlara katılamayan oyuncuların bir ritim eksikliği yaşayacağını biliyoruz. Dolayısıyla her ne kadar kendisini oynamaya hazır hissetse de, almam gerekecek bir karar beni bekleyecek. Belli bir ritim kaybını yaşamış olacak” cevabını verdi.

“Pablo dev bir oyuncu”

Cezası sebebiyle oynayamayacak olan Batalla’nın yokluğunun büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Pablo dev bir oyuncu bizim için. Hem saha içerisinde hem de saha dışında çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla eksikliği de dev bir eksiklik oluyor. Takımı yakından takip edecek ve takımın yakınında olacaktır eminim. Hem hafta sonunda hem de pazar günü takımın yanında olacaktır ama dev bir eksiklik” şeklinde konuştu.

“Sow ilk 11’e girecek durumda değil”

Moussa Sow’un performansının beklentilerin altında kaldığının söylenmesi üzerine deneyimli teknik adam, “Bir teknik direktör olarak benim görevim en iyi 11’i sahaya çıkarabilmek Bursaspor adına. Tabii ki bir oyuncunun geçmişi ve kariyeri, onunla alakalı seçimler yapılırken göz önünde bulundurulması gereken kriterlerdir. Ama Moussa’nın fiziksel ve genel durumu şu anda bizim için kriter değerlendirmesinde ilk 11’e girecek durumda değil. Ben geldiğim ilk günden beri teknik direktör olarak, işimin gereği olarak Bursaspor’un çıkarlarını gözetmekle yükümlüyüm ve elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki Moussa Sow’un geleceği, neler yapacağı önemli ama benim için öncelik bu değil. Bazen işimin gerekliliklerini anlatmaya çalışıyorum. Belki de anlamak insanlar için zor olabiliyor. Ben de her zaman eleştiriye açığım ama şu kadarını söylemeliyim ki genellemem gerekirse benim için Bursaspor’un çıkarları, Bursaspor’un sahada ortaya koyacağı performans herkesten ve isimlerden daha önemli” diye konuştu.

“Takıma mutlak destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum”

Taraftarlardan destek beklediğini ifade eden Le Guen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Taraftarı anlıyorum. Tabii ki beklenti büyüktü sezon başında ve sezon boyunca problemler yaşadık. Ama bu oyuncular, bu kadro gerçekten profesyonel kişilerden kurulu ve ellerinden gelenin en iyisini yapan kişiler. Taraftarımızın bunu bilmesini ve farkında olmasını istiyorum. Herkes elinden geleni yapacak, tabii ki şu anda herkes için en doğru olacak şeyin takıma destek vermek olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ki eleştiriler olacaktır, ben o eleştirileri göğsüme almaya, kabullenmeye hazırım. Ama takıma mutlak destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun her şeyi daha kolay hale getirebileceğini düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi taraftarlarımızı anlıyorum, tabii ki bir hayal kırıklığı yaşıyorlar ve onlar için belki de bu hayal kırıklığı ile takıma destek vermek çok zor. Ama onların vereceği desteğin ne kadar önemli olduğunu anlamalılar ve takıma destek vermeliler.”

Alper Ademoğlu 4 hafta yok

Öte yandan ilk 20 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda yarı sahada çift kale maç çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldığı bildirildi. Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Yusuf Erdoğan katılmazken, sakatlığı süren Bostock ise takımdan ayrı çalıştı. Dünkü antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Alper Ademoğlu’nun ise 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.