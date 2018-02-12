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Le Guen'in kader maçları 

Ligdeki kötü gidişatını sürdüren ve son 7 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, üç kritik maça çıkacak. Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçları Teknik Direktör Le Guen’in kaderini belirleyecek.

Le Guen'in kader maçları 

Ligdeki kötü gidişatını sürdüren ve son 7 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, üç kritik maça çıkacak. Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçları Teknik Direktör Le Guen’in kaderini belirleyecek.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 13:40
Le Guen'in kader maçları 

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı T.M. Akhisarspor’a 1-0 mağlup olan Bursaspor, kötü gidişatını sürdürdü. Ligde çıktığı son 7 maçtan da galibiyet çıkartamayan yeşil-beyazlılar, bu periyotta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alabildi. Ligin ilk 14 haftasında 4 kez mağlubiyet yaşayan Timsah, son 7 maçta aldığı 5 mağlubiyet ile taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Le Guen'in kader maçları
Ligin 22. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, ardından deplasmanda Galatasaray’a karşı mücadele verecek. Ligin 24. haftasında ise taraftarı önünde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor’da, bu maçlardan alınacak sonuçlar da Fransız çalıştırıcı Le Guen’in kaderini belirleyecek.

Batalla takıma dönüyor
Bursaspor’da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Batalla’nın yokluğu hissedilirken, deneyimli oyuncu bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Bursaspor, Yeni Malatyaspor karşısında sahada yer alması beklenen Arjantinli yıldızın bu sezon sakatlığı sebebiyle forma giyemediği 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeşil-beyazlılarTimsahYeni Malatyaspor Ile Karşılaşacak Olan Yeşil-beyazlılarPablo Batalla
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