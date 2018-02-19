Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116302
ALTIN
162.598
DOLAR
3.7545
STERLİN
5.2582
EURO
4.6595

Le Guen ile yola devam

Bursaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul Le Guen ile yola devam edilmesi yönünde karar alındı. 

Le Guen ile yola devam

Bursaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul Le Guen ile yola devam edilmesi yönünde karar alındı. 

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 10:41
Le Guen ile yola devam

Süper Lig’de 8 maçtır galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlılarda, Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen eleştirilerin odak noktasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada taraftarların yoğun tepki gösterdiği deneyimli teknik adam, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından Bursa’da mutlu olduğunu ve görevine devam edeceğini belirterek, "Burada kalmak için motivasyonum çok yüksek. Elimden geleni yapacağım" şeklinde konuşmuştu.
Bursaspor yönetimi de maçın ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında Fransız çalıştırıcı ile yola devam edilmesi yönünde karar aldı.

İki kritik maç
Yeşil-beyazlılar, ligde iki kritik karşılaşmaya çıkacak. 23. haftadaki Galatasaray ve 24. haftadaki Kayserispor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar tecrübeli çalıştırıcının kaderini belirleyecek.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporTeknik Direktör Paul Le Guen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dubai’de zafer Türkiye’nin
Dubai’de zafer Türkiye’nin
İsveç Rallisi’nde zafer Neuville’in
İsveç Rallisi’nde zafer Neuville’in
GOL YOK PUAN VAR!
GOL YOK PUAN VAR!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim