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LE GUEN: BAŞIMI DİK TUTACAĞIM!

Süper Lig’de 8 maçtır galibiyete hasret olan Bursaspor’da Teknik Direktör Paul Le Guen, Yeni Malatyaspor’a karşı alınan beraberliğin ardından değerlendirmede bulundu. Bursa’da sevildiğini hissettiğini ifade eden Le Guen, "Gelecekle alakalı planım çalışmaya devam etmek. Başımı dik tutmak zorundayım. Devam edeceğim. Burada mutluyum" dedi.

LE GUEN: BAŞIMI DİK TUTACAĞIM!

Süper Lig’de 8 maçtır galibiyete hasret olan Bursaspor’da Teknik Direktör Paul Le Guen, Yeni Malatyaspor’a karşı alınan beraberliğin ardından değerlendirmede bulundu. Bursa’da sevildiğini hissettiğini ifade eden Le Guen, "Gelecekle alakalı planım çalışmaya devam etmek. Başımı dik tutmak zorundayım. Devam edeceğim. Burada mutluyum" dedi.

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 12:29
LE GUEN: BAŞIMI DİK TUTACAĞIM!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Son 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik elde eden Bursaspor’da, Teknik Direktör Paul Le Guen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Alınan sonucun hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, “Oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularım tamamen motivelerdi ama yetmedi. Etkili değildik, çok fazla orta yaptık, pozisyon bulduk ama bunun ödülünü alamadık. Çok çalışacağım. Her gün çok çalışıyorum. Kulüpte çok zaman geçiyorum. Gelecekle alakalı planım çalışmaya devam etmek. Başımı dik tutmak zorundayım. Devam edeceğim. Burada mutluyum. Sevildiğimi hissediyorum. Liderliğimi koyduğumu hissediyorum. Bunun için de çalışmaya devam edeceğim. Sonuç hayal kırıklığıydı ama oyuncularımla alakalı çekincem yok. Onların performansıyla ilgili hayal kırıklığım yok. Belki de gol atmalıydık, bu oyunumuzu sonuca çevirmeliydik ama daha öncekilerle aynı bir hayal kırıklığı değil. Her zaman sorumlu hocadır. Hocadan kaynaklanır” diye konuştu. "İstifa etme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Le Guen, “İstifa nasıl edebilirim? İki yıllık anlaştım. Burada kalmak için motivasyonum çok yüksek. Elimden geleni yapacağım. Çok garip bir soru” şeklinde konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bursaspor’da Teknik Direktör Paul Le GuenYeni Malatyaspor
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