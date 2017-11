Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Oba Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Malatyalı ve Alanyalı futbolseverler birlikte takip ederken, tribünlerde güzel görüntüler oluştu. 100 civarında Malatyalı, 5 bin dolayında Alanyalı taraftar yerini aldı. Her iki takım da sahaya Dünya Diyabet Günü'ne dikkat çekmek için, "Siz de şeker hastası olabilirsiniz. Her gün 10 bin adım at, diyabeti yen" yazılı pankartla çıktı. Yeni Malatyaspor’da cezalı Khalid’in yerine Batuhan ilk 11’de şans bulurken, ev sahibi takımda sakat olan Fernandes'in yerine sakatlığı atlatan M'Billa şans buldu. Maçla ilgili tüm detaylar... Sayfa 15’te!

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Serge Mbilla ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç yatarak kontrol etti.

21. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Murat Yıldırım ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye sert bir şutunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Emre Akbaba'nın kısa pasıyla topla ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love'ın şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada sağ kanatta korner sonrası topla buluşan Lamine Gassama ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

46. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın ortasında ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

50. dakikada Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Vagner Love'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top filelere gitti. 1-0

54. dakikada ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunu kaleci Haydar kontrol etti.

80. dakikada Murat Yıldırım'ın sol kanattan ortasında penaltı noktasının hemen yanından Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

83. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın köşe atışında arka direkte seken topla buluşan Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Pereira'nın ortasında ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmaya eklenen 4 uzatma dakikasında da başka pozisyon olmayınca Yeni Malatyaspor üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Haftayı puansız kapatan sarı kırmızılılar maç sonrası özel uçakla akşam saatlerinde direkt uçuşla Malatya’ya döndü.

HABER MERKEZİ