TFF 1. Lig'in son haftasında kendisi gibi geçtiğimiz hafta Süper Ligi garantileyen Yeni Malatyaspor’u evinde ağırlayan Sivasspor, misafir ekip karşısında 4-0’lık skorla elde ettiği galibiyet ile şampiyon oldu. Maç bitiminde Sivassporlu taraftarlar sahaya girip şampiyonluğu kutladı. Havai fişek gösterisi ve konfetiler ile Yeni 4 Eylül Stadyumu karnaval alanına döndü. Futbolcular şampiyonluk kupasını kaldırarak eğlendi. Sivas şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda da kutlamalar sabaha kadar sürdü. Statta başlayan kupa töreni şehrin caddelerine taştı. Soğuk havaya rağmen binlerce Sivaslı sokaklardan ayrılmadı.

HABER MERKEZİ