Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesinin organize ettiği ‘Kurumlar arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvasının fikstürü çekildi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapılan kura çekimine ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, ASGD Başkanı Fatih Avcı, turnuva tertip heyeti ve takımların temsilcileri katıldı.

“BU TURNUVAYI BİRLİK VE BERABERLİK KAZANACAK”

Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan ASGD Başkanı Fatih Avcı, “Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu tür sportif aktiviteleri hiçbir karşılık beklemeden yapmak gerçekten çok önemli. Genel anlamda turnuvanın içeriğine bakıldığında katılımı yüksek, her şeyin düşünüldüğü güzel bir organizasyon hüviyetinde olduğunu görüyoruz. Maçlarımız 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlarla start alacak. Emeği geçenlere ve katılımcı takımlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada ilk 3 takıma ödüllerimiz olacak. Her biri değerli kurumlarımız bir biriyle kaynaşacak. Tüm katılımcıların sporun ruhuna uygun davranacağından şüphemiz yok. Hiç şüphesiz kim birinci olursa olsun kazanan dostluğumuz ve birlik beraberliğimiz olacak” dedi.

ÖZDEMİR TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLEDİ

ASKF Malatya Şubesi Başkanı Seyfullah Özdemir ise katılan takımlara başarılar dileyerek, "ASKF olarak turnuvada üzerimize düşen her şeyi yerine getireceğiz" dedi. Dilek, temenni bölümü ve konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. 19 takımın mücadele edeceği Kurumlar Arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvasında gruplar şu şekilde oluştu: A Grubu: Şöhretler, Malatya Büyükşehir Belediyesi (B) takımı, 1. Organize, Sağlık İşleri, Katipler Derneği. B Grubu: Gençlikspor, MASKF, Adliye, Malatya Büyükşehir Belediyesi (A) takımı, SGK. C Grubu: Spor Camiası, Esnaflar, Maski Abone, Esenlik, Yeşilyurt Belediyesi. D Grubu: Maski Okuma, Avukatlar, TÜFAD, Hava Meydanları. Turnuvanın tertip komitesinde ise Kahraman Fırat, Erkan Van, Yalçın Aydın ve Fatih Avcı yer aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ