16 Mayıs 2017 Salı

Kurumlar çeyrek final için yarışıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa organize edilen Kurumlar Arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha turnuvasında 3. Hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Henüz bileği bükülmeyen TÜFAD, Büyükşehir Belediyesi A ve Gençlik Spor takımları başarılarıyla dikkat çekerken, Malatyaspor’un eski oyuncularından oluşan Şöhretler ise ilk hafta aldıkları şok galibiyetin etkisini üzerlerinden atmış gözüküyor.

16 Mayıs 2017 Salı 11:45
Kurumlar çeyrek final için yarışıyor

  Malatya’daki 19 kurumun katılımıyla gerçekleşen Kurumlar arası Birlik ve Beraberlik turnuvasında grup müsabakaları sürüyor. 4 grupta 19 takımın katılımıyla gerçekleşen maçlar sonucunda grubunda ilk 2’ ye giren 8 takım çeyrek finale çıkacak. Şu ana kadar oynadıkları ilk iki maçı kazanan TÜFAD, Büyükşehir Belediyesi A takımı ve Gençlik Spor takımları 6 puana ulaşarak gruptan çıkma yolunda avantaj elde etti. Hafta boyunca oynanacak 3. ve 4. hafta maçları sonucunda Cumartesi günü çeyrek finale çıkacak 8 takım belli olacak.

FİNAL 25 MAYIS’TA OYNANACAK!
  Malatya Bölgesi eski klasman hakemlerinin yönettiği karşılaşmalarda şu ana kadar toplam 144 gol kaydedildi. Toplam 230 kurum çalışanının spor yaparak 15 gün boyunca farklı kurum ve değişik meslek örgütlerinden çalışanlarla bir arada olacağı turnuvanın sonunda şampiyon olan ve ikinci ile üçüncü takımlara kupa madalya ve özel ödüller verilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi’nin ortaklaşa organize ettiği turnuva 25 Mayıs’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın da katılımıyla final maçının ardından sona erecek. 

MEHMET KIROĞLAN
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