19 takımın katılımıyla 20 gündür süren 3. Kurumlar Arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Turnuvası önceki gün oynanan final maçıyla sona erdi. Malatya’daki farklı kurumlardan 250’ye yakın kurum çalışanının spor yaptığı etkinlik çerçevesinde 45 müsabaka oynandı. Rakiplerini grup, çeyrek ve yarı final müsabakalarında geçerek final oynamaya hak kazanan Avukatlar ve Şöhretler şampiyon olmak için kozlarını Ayyıldız Halı Sahası’nda oynanan maçta paylaştı.

SPOR CAMİASI TAM KADRO KATILDI

Eski klasman hakemlerinden Ruhi Arslanboğa’nın yönettiği müsabakayı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ASDG Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır ve çok sayıda futbolsever takip etti.

AVUKATLAR SAVUNMA YAPAMADI

Malatyalı eski futbolculardan oluşan Şöhretler takımı, final müsabakasına iyi başlayarak ağırlığını kabul ettirse de daha önceki turnuvalarda final seviyesinde çok maç oynayan Avukatlar tecrübesiyle oyunu ve skoru dengelemeyi başardı. Ancak savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan Avukatlar peş peşe yediği gollerle 2 fark geriye düştü. Bu dakikalarda lehlerine verilen penaltı atışından da yararlanamayan Avukatlar, işi iyice zora soktu ve müsabakayı 5 – 3 kaybetti. Şöhretler’in şampiyon olduğu turnuvada Avukatlar ikinci. Malatya Büyükşehir Belediyesi ise üçüncü oldu.

AVCI: DOSTLUK TURNUVASI AMACINA ULAŞTI

Maçın ardından geçilen kupa töreninde kısa bir konuşma yapan ASGD Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı, katılımcılara ve finalde kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür ederek, “Burada 20 gündür kurum çalışanlarımızın düzenli spor yapmasını sağladık. Kimin kaçıncı olduğunun çok bir önemi yok. Kurumlar arası diyalogu artırmak ve spor sayesinde birlik ve beraberlik ruhumuzu canlı tutmak için bu organizasyonu yaptık. Sağ olsun büyükşehir belediyemiz de bizi destekledi. Topluma ve insanlığa hizmet etmenin sınırı yoktur. Bizler de kendi bünyemizde bu tür etkinliklerle kamu yararına faydalı işler yaptığımızı düşünüyoruz. Tertip komitesinden kendi dernek yönetimime kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÇAKIR: SPORUN TÜM RUHU BURADA YANSITILIYOR

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise turnuvayı düzenleyenler arsında oldukları için şampiyonluğu bilerek bıraktıklarını ifade ederek, esprili bir dille başarılı olan takımları kutladı. “Gerçekten büyük bir emek harcanmış, arkadaşlarımızı kutluyorum. Spor ve sağlık adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Son maçta finale yakışan bir şekilde oldu. Goller, penaltılar, direkten dönen toplar tam bir final ruhuyla oynandı. Şampiyon takım başta olmak üzere tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Spor camiamızın tüm temsilcileri burada onların ilgisi ve sporda olması gereken ilk dostluk ruhunun sergileniyor olması gayet güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONUN KUPASINI ÇAKIR VERDİ

Turnuvaya emek harcayan komite üyeleri ödüllendirilirken, ilk 3 takımın kupa madalya ve hediyeleri dağıtıldı. 3. Olan Malatya Büyükşehir Belediyesi kupasını Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Necati Karabay’dan aldı. İkinci olan Avukatlar takımın kupasını Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu takdim etti. Turnuvanın şampiyonu Şöhretler takımının kupasını ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ASGD Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı birlikte verdi. Tören günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.































ÖMER ALİ DELİBAŞ