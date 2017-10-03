Malatyalı genç sporcu Furkan Yorulmaz İstanbul'da düzenlenen Kyokkushin Karate Şampiyonasında 65 Kilo'da Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki Siyah Kuşak sahibi sporcunun Ümitler 54 kiloda Türkiye birinciliği, Gençler 65 kiloda Türkiye ikinciliği, illerarası şampiyonada Türkiye birinciliği, İstanbul geneli 55 kiloda İstanbul birinciliği, Uluslararası Open Turnuvasında üçüncülüğü, 65 kilo gençler Türkiye şampiyonasında da birinciliği bulunuyor.
Yeşilyurt Belediyespor’da Dersimspor maçı...
Malatyalı yüzücülerden Spor Bilimleri Fakültesine...
Düğün fotoğraflarını stadyumda çektirdiler
Antalya kampı perşembe günü başlıyor
Azubuike’de 2. derecede yırtık tespit edildi
Kürsüde Malatyalı sporcu var
Yeşilyurt’tan unutulmaz ev sahipliği
Yeşilyurt’ta gündem Dersim!
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!