03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

Kürsüde Malatyalı sporcu var

Malatyalı genç sporcu Furkan Yorulmaz Türkiye Karate Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği Kyokkushin Karate Şampiyonasında Türkiye birincisi oldu.

03 Ekim 2017 Salı 11:35
Kürsüde Malatyalı sporcu var

Malatyalı genç sporcu Furkan Yorulmaz İstanbul'da düzenlenen Kyokkushin Karate Şampiyonasında 65 Kilo'da Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki Siyah Kuşak sahibi sporcunun Ümitler 54 kiloda Türkiye birinciliği, Gençler 65 kiloda Türkiye ikinciliği, illerarası şampiyonada Türkiye birinciliği, İstanbul geneli 55 kiloda İstanbul birinciliği, Uluslararası Open Turnuvasında üçüncülüğü, 65 kilo gençler Türkiye şampiyonasında da birinciliği bulunuyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatyalı Genç Sporcu Furkan Yorulmaz

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017