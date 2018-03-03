KUPAYI YMS’Lİ FUTBOLCULARIN ELİNDEN ALDILAR

Kernek Anadolu Lisesi’nde tarafından 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen futsal turnuvasına katılan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ve defans oyuncusu Gökhan Akkan, öğrencilerin heyecanına ortak oldular. Şampiyon olan takıma kupasını da Rahman ve Gökhan, teslim etti. Rahman burada yaptığı konuşmada, “Okulda alınan futbol eğitimi oldukça önemli ve de kalıcıdır. Bizde okul yıllarından futbol oynamayı çok severdik ve o günlerde futbolcu olacağımıza karar vermiştik. Şimdi sizleri izlerken bir an o günlerimize geri döndüm. Bu organizasyonlar oldukça önemlidir. Okul demek etkinlik ve paylaşım demektir. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. İki genç futbolcu daha sonra şampiyon olan takıma kupasını verdiler. Rahman ve Gökhan öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdiler. busabahmalatya.com