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KUPAYI YMS’Lİ FUTBOLCULARIN ELİNDEN ALDILAR

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında hayatlarını kayıp eden şehitler anısına düzenlenen Sınıflar Arası Futsal Turnuvası’na Yeni Malatyasporlu futbolculardan Rahman Buğra Çağıran ve Gökhan Akkan da katılarak şampiyon olan takıma kupasını verdiler.

KUPAYI YMS’Lİ FUTBOLCULARIN ELİNDEN ALDILAR

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında hayatlarını kayıp eden şehitler anısına düzenlenen Sınıflar Arası Futsal Turnuvası’na Yeni Malatyasporlu futbolculardan Rahman Buğra Çağıran ve Gökhan Akkan da katılarak şampiyon olan takıma kupasını verdiler.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 12:46
KUPAYI YMS’Lİ FUTBOLCULARIN ELİNDEN ALDILAR

Kernek Anadolu Lisesi’nde tarafından 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen futsal turnuvasına katılan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ve defans oyuncusu Gökhan Akkan, öğrencilerin heyecanına ortak oldular. Şampiyon olan takıma kupasını da Rahman ve Gökhan, teslim etti. Rahman burada yaptığı konuşmada, “Okulda alınan futbol eğitimi oldukça önemli ve de kalıcıdır. Bizde okul yıllarından futbol oynamayı çok severdik ve o günlerde futbolcu olacağımıza karar vermiştik. Şimdi sizleri izlerken bir an o günlerimize geri döndüm. Bu organizasyonlar oldukça önemlidir. Okul demek etkinlik ve paylaşım demektir. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. İki genç futbolcu daha sonra şampiyon olan takıma kupasını verdiler. Rahman ve Gökhan öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdiler. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Gökhan AkkanRAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN15 TemmuzYeni Malatyaspor
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