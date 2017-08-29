Geçen sezon Yeşilyurt’u saf dışı ederek şampiyonluğa ulaşan güneydoğu temsilcisine kupasını TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi verdi. TFF 3. Lig'de Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda Aydınspor 1923 ile karşı karşıya gelen Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor'a kupasını müsabakadan önce Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi verdi. Kupa töreninde Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Şanlıurfa ASKF Başkanı Mehmet Aktaşoğlu'da yer aldı.

HABER MERKEZİ