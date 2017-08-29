29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Kupayı Eserdi verdi

2016-2017 Sezonu'nda Bölgesel Amatör Lig 2. Grup birincisi olarak 3. Lig'e yükselen Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor kupasını aldı.

29 Ağustos 2017 Salı 11:42
Kupayı Eserdi verdi

  Geçen sezon Yeşilyurt’u saf dışı ederek şampiyonluğa ulaşan güneydoğu temsilcisine kupasını TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi verdi. TFF 3. Lig'de Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda Aydınspor 1923 ile karşı karşıya gelen Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor'a kupasını müsabakadan önce Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi verdi. Kupa töreninde Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Şanlıurfa ASKF Başkanı Mehmet Aktaşoğlu'da yer aldı.

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