13 Aralık 2017 Çarşamba

Kupada rövanş zamanı

Süper Lig’de gerileme dönemine giren Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Osmanlıspor ile bugün saat 17.00’de kendi sahasında karşılaşacak. Sarı kırmızılı temsilcimize son 16’ya kalmak için 3 – 1’in rövanşında 2 – 0 ve rakibin gol atması durumunda her türlü 3 farklı galibiyet gerekecek. Hafta sonu oynanacak Galatasaray maçını düşünen Erol Bulut ise kupada revizyona gitmeyi düşünüyor.

13 Aralık 2017 Çarşamba 10:46
Kupada rövanş zamanı

 Ligde moralsiz günler geçiren Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş maçında Osmanlıspor ile bugün Malatya’da karşı karşıya gelecek. İlk maçta deplasmanda rakibine 3 – 1 mağlup olan sarı kırmızılı temsilcimizde bu maçın çalışmaları tamamlanırken teknik direktör Erol Bulut ve oyuncular henüz teslim bayrağını açmadıklarını ve sahaya tur atlamak için çıkacaklarını söylediler.

TUR İÇİN HANGİ SKOR GEREKLİ
  Göztepe maçı sonrası yaptığı 2 idmanla kupa maçına hazırlanan Yeni Malatyaspor’da hedef Osmanlı’yı geçip son 16’ya kalmak. Takımda fazla şans bulamayan oyunculara yönelik ilk maçın ardından sert mesajlar veren Erol Bulut, “Hem şans istiyorsunuz hem de sahada gereken mücadeleyi göstermiyorsunuz” diyerek ilk maçta turu zora sokan oyuncularından bu kez yaptıkları işi telafi etmelerini istedi. 3-1’in rövanşında Yeni Malatyaspor’a 2 – 0’lık galibiyet yetecek. Ancak Osmanlı’nın gol atması durumunda Yeni Malatyaspor’a bu kez 3 farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma Yeni Malatyaspor’un lehine 3 – 1 biterse maç uzayacak. Uzatmada eşitlik bozulmaz ise tur atlayanı penaltılar belirleyecek.

ADEM VE YALÇIN DIŞINDA EKSİK YOK!
  Takımının tur atlamasını isteyen Erol Bulut, bunun yanında hafta sonu oynanacak Galatasaray maçını düşündüğü için sahaya ideal kadroyu sürmeyecek. Yine yedek ve genç ağırlıklı isimlere şans verecek Bulut, kaleden forvete kadar her mevkii değişecek. Yeni Malatyaspor’da kadro dışı cezası bulunan Yalçın Ayhan ve hafif sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçına yetiştirilmek için tedavisine devam edilen Adem Büyük dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan havanın soğuk olması, bilet fiyatlarının yüksekliği ve ilk maçta alınan olumsuz sonuç nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların karşılaşmanın biletlerine pek fazla bir ilgi göstermediği öğrenildi. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporZiraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş MaçOsmanlıspor

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