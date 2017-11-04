Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçlarında eşleşmeler belli oldu. 4. Tur’da Ofspor’u eleyen E.Yeni Malatyaspor 5. Tur’da Osmanlıspor ile eşleşti.



Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 15.00’te yapıldı. Kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 4. Tur’da Ofspor’u 3-1 mağlup eden E.Yeni Malatyaspor 5. Tur’da Osmanlıspor ile eşleşti. Sarı-kırmızılar kupada ilk maçı deplasmanda oynayacak.



Kura çekimindeki eşleşmeler şu şekilde oldu:

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malayaspor

Akın Çorap Yeşilgiresun - Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Galatasaray - Sivas Belediyespor

Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

Beşiktaş - Grand Medical Manisaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

Kayserispor - Eyüpspor

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Batman Petrolspor A.Ş. - Atiker Konyaspor

Kasımpaşa - Noluspor

Adanaspor - Bursasapor

Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.