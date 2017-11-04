Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçlarında eşleşmeler belli oldu. 4. Tur’da Ofspor’u eleyen E.Yeni Malatyaspor 5. Tur’da Osmanlıspor ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 15.00’te yapıldı. Kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 4. Tur’da Ofspor’u 3-1 mağlup eden E.Yeni Malatyaspor 5. Tur’da Osmanlıspor ile eşleşti. Sarı-kırmızılar kupada ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Kura çekimindeki eşleşmeler şu şekilde oldu:
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malayaspor
Akın Çorap Yeşilgiresun - Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
Beşiktaş - Grand Medical Manisaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
Kayserispor - Eyüpspor
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Batman Petrolspor A.Ş. - Atiker Konyaspor
Kasımpaşa - Noluspor
Adanaspor - Bursasapor
Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.
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