Kupada Kura çekimi İstanbul’da gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33, Süper Lig'den 5, TFF 1. Lig'de yer alan 18 ile TFF 2. Lig'de yer alan 36 olmak üzere toplam 92 takım mücadele edecek. 3. tur maçları 19, 20 ve 21 Eylül 2017 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda tur atlayan 46 takımla birlikte Süper Lig'den 8 takım daha eklenecek ve toplam 54 takım; 4. Tur'da mücadele etmeye hak kazanacak. 4. Tur Kura Çekim tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.

3. TURDA 46 MAÇ OYNANACAK

Kura çekimi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez şöyle konuştu: "Saygıdeğer başkanlar, güzide kulüplerimizin temsilcileri hepinize hayırlı günler diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımın hem selam hem başarı dileklerini iletmek istiyorum. Tabii ki Ziraat Türkiye Kupası; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan güzide kulüplerimize, taraftarlarımıza ve medyamıza kadar hepimizin ortaklaşa marka değerini yükselteceğimiz bir turnuva. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu kupa tüm Türkiye'yi kucakladı; şu anda da kucaklıyor. Şu an 92 takım yarışıyor. İlk turdan itibaren çeşitli maçlar canlı yayında verilerek bu güzel oyunun Türkiye genelinde izlenmesi sağlandı. Sponsorumuz Ziraat Bankası'na şahsım ve yönetim kurulumuz adına çok teşekkür etmek istiyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz. Hak edenin kazandığı bu güzel oyunun önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bütün kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel oyunun 46 maçını da güzel izlemek istiyoruz. Fair Play çerçevesi daim olsun."

HABER MERKEZİ