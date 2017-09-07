Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33 takım, Süper Lig'den 5 takım, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım ile TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım olmak üzere toplam 92 takım mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe kupada 4. tura yükselebilmek için rakipleri karşısında sahada galibiyet arayacaklar. Ayrıca statü gereği geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de 14. sırada ligi tamamlayan Bursaspor ve 15. Kayserispor Türkiye Kupası 3. Tur’dan katılacak. Bu yıl TFF tarafından alınan bir diğer önemli karar kurada birbirleriyle eşleşen takımlardan alt ligde mücadele eden hangi takımsa maç o sahada oynanacak. Tek maçlı eleminasyon sistemiyle galip gelen takımın bir üst tura çıkacağı maçlarda 90 dakika eşitlik bozulmazsa 15’şer dakikalık uzatmalara gidilebilecek. Eğer bu sürede de eşitlik bozulmazsa kazanan takım seri penaltı atışlarında belirlenecek.

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