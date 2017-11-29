Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor maçı dışında oynanan müsabakalarda Gençlerbirliği, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig takımı Karsspor’u 2-1 mağlup etti. Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’a diş geçiremeyen Beşiktaş ise TFF. 1 Lig takımlarından Manisaspor’a kupa maçında gol yağdırdı. Siyah-Beyazlı futbolcular Jeremain Lens ve Negredo’nun hattrick yaptığı maçta Kara kartal rakip fileleri 9 kez havalandırarak üst tur için avantaj elde etti. Kupada oynanan bir diğer maçtaysa Akhisarspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’u 3-0 mağlup etti.

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