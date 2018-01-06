Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Okullar arası Kız-Erkek Mini Voleybol Turnuvası’nda şampiyon olan takımlar belli oldu. Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Kızlar final maçında Yavuz Selim Ortaokulu, Sümer İlköğretim Okulu’nu 2-0 yenerek birinci oldu. Diğer maçta ise Kuluncak Ortaokulu ile karşılaşan Yeşilyaka Ortaokulu rakibini 2-0 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Erkeklerde ise Erdal Alpkılıç Ortaokulunu 2-0 yenen Mevlana Ortaokulu birinci oldu. Üçüncülük maçında Fatih Hüseyin İlbak Ortaokulu rakibi Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu’nu 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmalar sonrası gerçekleşen ödül törenine Malatya Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak, Türkiye Voleybol Federasyonu Gözlemcisi İsmail Şahin, okul idarecileri, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ