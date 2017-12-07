Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:
12 Aralık Salı:
13.30 Antalyaspor-Orhangazi Belediyespor (Antalya)
15.30 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Boluspor-Kasımpaşa (Bolu Atatürk)
17.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
19.30 Sivas Belediyespor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
21.00 Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)
13 Aralık Çarşamba:
13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor (Ankara 19 Mayıs)
14.30 Akhisarspor-Ankara Demirspor (Manisa 19 Mayıs)
16.30 Bucaspor-Sivasspor (Yeni Buca)
17.00 Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)
18.45 Alanyaspor- Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
14 Aralık Perşembe:
13.30 Eyüpspor-Kayserispor (Esenler)
14.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Konyaspor-Batman Petrolspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Başakşehir-Kahramanmaraşspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
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