Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Demir Grup Sivasspor; Tolgahan, Ziya, Dyakov, Bjarsmyr, Auremir, Muhammed Furkan, Galip Cem, Mert Hakan, Muhammet Demir, Ergin Keleş ilk 11'i ile çıktı. Karadeniz takımı Samsunspor ise müsabakaya; Furkan, Hasan, Ercan, Kenan, Halil İbrahim, Angan, Ufuk, Erkam, Larbi, Ramazan, Samaras 11'i başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında Samsunspor 83. dakikada Angan'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi Sivasspor karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Hakan Arslan'ın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından penaltı atışlarına geçildi. Demir Gru Sivasspor penaltı atışları sonucu Samsunspor'u 6-4 yenerek 19'uncu Cumhuriyet Kupası'nı müzesini götürdü. Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın maçın hakemlerine plaket takdim etti. Maçın adamı seçilen Demir Grup Sivassporlu Ziya Erdal'a da İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan plaket verdi. Samsunspor'un ikincilik kupasını AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun takım kaptanı Ercan Yazıcı'ya verdi. Kupayı kazanan Demir Grup Sivasspor'a ise birincilik kupasını AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk takım kaptanı Ziya Erdal'a takdim etti. Maç sonrası iki takım müsabakanın anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

İHA