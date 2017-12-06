06 Aralık 2017 Çarşamba

Kupa rövanşı akşam oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarının programı belli oldu.

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:47
Kupa rövanşı akşam oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarının programı belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

12 Aralık Salı:

13.30 Antalyaspor-Orhangazi Belediyespor (Antalya)

15.30 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Boluspor-Kasımpaşa (Bolu Atatürk)

17.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

19.30 Sivas Belediyespor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

21.00 Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)

13 Aralık Çarşamba:

13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor (Ankara 19 Mayıs)

14.30 Akhisarspor-Ankara Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Bucaspor-Sivasspor (Yeni Buca)

17.00 Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)

18.45 Alanyaspor- Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

14 Aralık Perşembe:

13.30 Eyüpspor-Kayserispor (Esenler)

14.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Konyaspor-Batman Petrolspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Başakşehir-Kahramanmaraşspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: KupaYenimalatyaOsmanlıspor

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