Ziraat Türkiye Kupası’nda yapılacak 4. tur maçlarının programı belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor, 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçının ardından 8 günde Trabzonspor, Ofsspor, Gençlerbirliği ile oynayacak.

Süper Lig’in 8. haftasında bu gün zorlu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’u iki haftada bir birinden zor 3 maç bekliyor. Önümüzdeki hafta kendi evinde Trabzonspor’u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar 4 gün sonrasında Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ofspor deplasmanına gidecek. 3. turda İnegölspor’u Dening’in attığı 2 golle mağlup eden Yeni Malatyaspor kupada Ofspor’u yenerek adını 5. tura yazdırmak istiyor. Tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takımların bir üst tura adını yazdıracak.

Sarı-kırmızılı kafile kupada Ofspor ile karşılaştıktan sonra Süper Lig’de 29 Ekim Pazar günü Ankara’da Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ