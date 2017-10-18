18 Ekim 2017 Çarşamba

Kupa programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur eşleşmelerinin fikstürü TFF tarafından açıklandı. Yeni Malatyaspor, 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Ofspor ile karşılaşacak.

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:36
Kupa programı belli oldu

  Ziraat Türkiye Kupası’nda yapılacak 4. tur maçlarının programı belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor, 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçının ardından 8 günde Trabzonspor, Ofsspor, Gençlerbirliği ile oynayacak.

Süper Lig’in 8. haftasında bu gün zorlu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’u iki haftada bir birinden zor 3 maç bekliyor. Önümüzdeki hafta kendi evinde Trabzonspor’u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar 4 gün sonrasında Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ofspor deplasmanına gidecek. 3. turda İnegölspor’u Dening’in attığı 2 golle mağlup eden Yeni Malatyaspor kupada Ofspor’u yenerek adını 5. tura yazdırmak istiyor. Tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takımların bir üst tura adını yazdıracak.

Sarı-kırmızılı kafile kupada Ofspor ile karşılaştıktan sonra Süper Lig’de 29 Ekim Pazar günü Ankara’da Gençlerbirliği’ne konuk olacak. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ekim 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017