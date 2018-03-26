KUPA KUBBE’YE GİTTİ!

Yeşiltepe 3’nolu sahada oynanan karşılaşmayı Furkan Bakan, Kerem Candaş, Burak Sami Şad hakem üçlüsü yönetti. Pütürge Belediyespor sahaya Mehmet Ayaoku, Yunus Gezici, Cihan Bakan, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Cem Sarı, Hüsnü Gökhan Ayaz, Salih Yıldız, Kenan Dönmez, Ömer Faruk Sağdıç, Mehmet Kibar on biriyle çıktı.

KUPAYI TFF BÖLGE MÜDÜRÜ VERDİ

Arguvan Belediyespor ise İsa Karabayeser, Yalçın Genç, Enes Teker, Abdulsamed Çevik, Fikret Avcu, Niyazi Tunç, Oğuzhan Gündoğdu, Ahmet Özmen, Ferhat Yıldırım, Ferdi Yiğit, Muhammed Akarsu on biriyle mücadele etti. Karşılaşma Ataköyspor ile Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın uzatmaya gitmesinden dolayı yaklaşık 21 dakika geç başladı. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol çıkmadı. Pütürge Belediyespor, karşılaşmayı penaltı atışları sonucu 3-0 kazanarak, şampiyon oldu. Penaltı atışları sırasında 2 penaltı çıkaran kaleci Mehmet Ayaoku maçın yıldızı oldu. Arguvan Belediyespor ise ligi ikinci sırada tamamladı. Pütürge Belediyespor’a şampiyonluk kupasını TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ile MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir takdim etti. MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Pütürge Belediyespor ve Arguvan Belediyespor’u verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi