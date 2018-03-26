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KUPA KUBBE’YE GİTTİ!

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Final karşılaşmasında Arguvan Belediyespor ile Pütürge Belediyespor karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 3-0 kazanan Pütürge Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti. İki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı 1500’ün üzerinde taraftar izledi. Maçın oynandığı saha içerisinde yoğun güvenlik önlemi alınırken statta 150 polis görev yaptı.

KUPA KUBBE’YE GİTTİ!

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Final karşılaşmasında Arguvan Belediyespor ile Pütürge Belediyespor karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 3-0 kazanan Pütürge Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti. İki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı 1500’ün üzerinde taraftar izledi. Maçın oynandığı saha içerisinde yoğun güvenlik önlemi alınırken statta 150 polis görev yaptı.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 13:10
KUPA KUBBE’YE GİTTİ!

Yeşiltepe 3’nolu sahada oynanan karşılaşmayı Furkan Bakan, Kerem Candaş, Burak Sami Şad hakem üçlüsü yönetti. Pütürge Belediyespor sahaya Mehmet Ayaoku, Yunus Gezici, Cihan Bakan, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Cem Sarı, Hüsnü Gökhan Ayaz, Salih Yıldız, Kenan Dönmez, Ömer Faruk Sağdıç, Mehmet Kibar on biriyle çıktı.

KUPAYI TFF BÖLGE MÜDÜRÜ VERDİ

Arguvan Belediyespor ise İsa Karabayeser, Yalçın Genç, Enes Teker, Abdulsamed Çevik, Fikret Avcu, Niyazi Tunç, Oğuzhan Gündoğdu, Ahmet Özmen, Ferhat Yıldırım, Ferdi Yiğit, Muhammed Akarsu on biriyle mücadele etti. Karşılaşma Ataköyspor ile Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın uzatmaya gitmesinden dolayı yaklaşık 21 dakika geç başladı. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol çıkmadı. Pütürge Belediyespor, karşılaşmayı penaltı atışları sonucu 3-0 kazanarak, şampiyon oldu. Penaltı atışları sırasında 2 penaltı çıkaran kaleci Mehmet Ayaoku maçın yıldızı oldu. Arguvan Belediyespor ise ligi ikinci sırada tamamladı. Pütürge Belediyespor’a şampiyonluk kupasını TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ile MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir takdim etti. MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Pütürge Belediyespor ve Arguvan Belediyespor’u verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Arguvan BelediyesporPütürge Belediyespor
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