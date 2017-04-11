BAL 2. Grup’ta sezonun son maçında sahasında 11 Nisan ile karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 4-1 mağlup etmesine rağmen, şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Son haftaya lider Şanlıurfa Karaköprü takımının 1 puan gerisinde giren Yeşilyurt Belediyespor, Yeşiltepe Stadı’nda 11 Nisan takımıyla karşılaştı. Yeşilyurt Belediyespor, lider Karaköprü Belediyespor’un bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi karşısında puan kaybetmesi umuduyla çıktığı müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

FARKLI GALİBİYET İŞE YARAMADI!

Lider Karaköprü'nün maçı kazanması üzerine Yeşilyurt Belediyespor, şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Malatya temsilcisinin gollerini 35 ve 55’inci dakikalarda Loris Meye, 44’te Özgür, 73’üncü dakikada ise Cuma kaydetti. 56 puanla ikinci sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor'un oyuncu, teknik heyet ve taraftarları büyük üzüntü yaşadı. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Tekin ise ilginç ifadeler kullandı.

66 YAŞINDAKİ TEKİN GELECEKTEN BAHSETTİ!

Harcadıkları dev bütçeye rağmen şampiyonluğu kaybeden İsmail Tekin, sanki normal bir sezon sona ermişçesine Yeşilyurt’un gelecek planlarını yaptığını aktardı. Tekin başarısızlıklarıyla ilgili konulara girmezken şu ifadeleri kullandı: “Son maçımızı yenmek zorundaydık ve kazandık. Tabi kulağımız Şanlıurfa’dan gelecek haberdeydi, ancak oradan kötü haber geldi. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Tabi Yeşilyurt Belediyespor olarak geleceğin çalışması da yapıldı. Fakat ben bu çocukları tebrik ediyorum. İnşallah devam eder. Hayırlısı olsun diyorum”

Tekin’in bu açıklamaları kamuoyundan büyük tepki çekerken, spor camiası Yeşilyurt Belediyespor’da başarısızlığın ardından yönetimde ve teknik heyette istifalar bekliyor.

FATİH AVCI