Kümede kalmak için en az 1 puan hedefliyor

Kümede kalmak için en az 1 puan hedefleyen Akdeniz temsilcisinde ise 3 puan rahatlatacak, mağlubiyet ateş hattına atacak. Gençlerbirliği galibiyetiyle taraftarıyla barışan Yeni Malatyaspor’u bu maçta 10 bine yakın futbolsever tribünden destekleyecek.

Süper Lig’de 29. Hafta maçında kendi evinde bugün Alanyaspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Bu sezon ilk kez bir maçın taktiğini yeni stadında çalışan teknik heyet ve futbolcular her ne kadar takımın ligdeki durumu rahat olsa da çok fazla önemsiyor. 40 puan hedefine bir an önce ulaşıp artık hem matematiksel olarak hem de prestij olarak rahat bir nefes almak isteyen sarı kırmızılı temsilcimizde eksik yada sakat oyuncu bulunmuyor.

Son 2 haftadır eski sistemine dönderdiği takımınını Alanya maçına da aynı şekilde hazırlayan Erol Bulut’un ilk 11’de pek fazla bir değişiklik yapması beklenmiyor. Sakatlığı dinlenerek geçen Azubuike’nin yeniden ilk 11’de görev alması ön görülürken, savunma hattı ve orta saha sürekli forma giyen isimlerden oluşacak. Haftalardır dizinde ağrısı olan kaleci Ertaç’ı dinlendirme düşüncesini kritik öneme sahip maçlar nedeniyle bir türlü gerçekleştiremeyen Erol Bulut’un tek değişikliği kalede yapıp Farnolle’yi haftalar sonra 11’e alması önemli bir ihtimal olarak dikkat çekiyor.

Bir sonraki Beşiktaş maçı öncesi sarı kart sınırında olan Issam ve Adem’e uyarılarda bulunan teknik heyet, Alanya maçında en çok coşkulu tribünlere güveniyor. Sıcak havada oynanacak maçta tempo yapıp Gençlerbirliği maçındaki gibi rahat bir galibiyet arzu eden kaplanları bu maçta yönetim ve teknik heyete kızgınlığı geçen taraftarlar da ciddi bir şekilde destekleyecek. Karşılaşma için Cuma akşamına kadar 8 bin bilet satılırken, bu rakamın maç saatine kadar 10 bini bulması bekleniyor.