Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536

Kümede kalmak için en az 1 puan hedefliyor

Yeni Malatyaspor alt sıraların kaderini yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor’u ağırlıyor. Bugün saat 16.00’da oynanacak maç öncesi eksik ve sakat oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılı ekibimizde tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı.

Kümede kalmak için en az 1 puan hedefliyor

Yeni Malatyaspor alt sıraların kaderini yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor’u ağırlıyor. Bugün saat 16.00’da oynanacak maç öncesi eksik ve sakat oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılı ekibimizde tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 14:32
Kümede kalmak için en az 1 puan hedefliyor

Kümede kalmak için en az 1 puan hedefleyen Akdeniz temsilcisinde ise 3 puan rahatlatacak, mağlubiyet ateş hattına atacak. Gençlerbirliği galibiyetiyle taraftarıyla barışan Yeni Malatyaspor’u bu maçta 10 bine yakın futbolsever tribünden destekleyecek.

Süper Lig’de 29. Hafta maçında kendi evinde bugün Alanyaspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Bu sezon ilk kez bir maçın taktiğini yeni stadında çalışan teknik heyet ve futbolcular her ne kadar takımın ligdeki durumu rahat olsa da çok fazla önemsiyor. 40 puan hedefine bir an önce ulaşıp artık hem matematiksel olarak hem de prestij olarak rahat bir nefes almak isteyen sarı kırmızılı temsilcimizde eksik yada sakat oyuncu bulunmuyor.

Son 2 haftadır eski sistemine dönderdiği takımınını Alanya maçına da aynı şekilde hazırlayan Erol Bulut’un ilk 11’de pek fazla bir değişiklik yapması beklenmiyor. Sakatlığı dinlenerek geçen Azubuike’nin yeniden ilk 11’de görev alması ön görülürken, savunma hattı ve orta saha sürekli forma giyen isimlerden oluşacak. Haftalardır dizinde ağrısı olan kaleci Ertaç’ı dinlendirme düşüncesini kritik öneme sahip maçlar nedeniyle bir türlü gerçekleştiremeyen Erol Bulut’un tek değişikliği kalede yapıp Farnolle’yi haftalar sonra 11’e alması önemli bir ihtimal olarak dikkat çekiyor.

Bir sonraki Beşiktaş maçı öncesi sarı kart sınırında olan Issam ve Adem’e uyarılarda bulunan teknik heyet, Alanya maçında en çok coşkulu tribünlere güveniyor. Sıcak havada oynanacak maçta tempo yapıp Gençlerbirliği maçındaki gibi rahat bir galibiyet arzu eden kaplanları bu maçta yönetim ve teknik heyete kızgınlığı geçen taraftarlar da ciddi bir şekilde destekleyecek. Karşılaşma için Cuma akşamına kadar 8 bin bilet satılırken, bu rakamın maç saatine kadar 10 bini bulması bekleniyor.  

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR
E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR
1967 Trabzonsporlular Derneği, Ahmet Ağaoğlu ve yönetim ziyaret etti
1967 Trabzonsporlular Derneği, Ahmet Ağaoğlu ve yönetim ziyaret etti
EVKUR YENİ MALATYASPORLU 7 TARAFTARA...
EVKUR YENİ MALATYASPORLU 7 TARAFTARA...

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim