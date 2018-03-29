"KÜME DÜŞMEK GİBİ CÜMLELERİ KENDİ ARAMIZDA HİÇBİR ŞEKİLDE KONUŞMUYORUZ"

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sportif Direktör Ali Ravcı, taraftara mesaj vererek "Kırgınlığı bir kenara bıraksınlar"dedi. Küme düşme korkusu yaşamadıklarını kaydeden Ravcı, "Küme düşmek gibi cümleleri kendi aramızda hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Bugüne kadar da hiç konuşmadık. Üst üste kayıp ettiğimiz iki maç var. Kayıp edilen karşılaşmalar üzerinden çok fazla kıyamet senaryoları üretmenin anlamı yoktur. Neticede Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı kaybettik. Bizim tek üzüntümüz onları iyi olmadıkları günlerinde yakaladık. Bu takımlardan puan alabilirdik. Ama hatalar yaptık. Futbolda maç içerisinde bu tarz hatalar olabiliyor. Hatalarımız neticesinde mağlup olduk" şeklinde konuştu.

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI KAZANMALIYIZ"

Ravcı, Gençlerbirliği maçıyla yeni bir haftaya başlayacaklarını ifade ederek, "İlerleme kaydedeceksek hatalarımızla ilerleme kaydedeceğiz. Ne kadar çok hatalarımızın farkına varıp bunları düzeltirsek başarıya da o şekilde ulaşacağız. Onun için çok fazla olayı büyütmenin anlamı yoktur. Çünkü bu haftaya kadar 34 puan toplayan elimizdeki mevcut oyunculardır. Bu oyuncular saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Bizim onlara olan güvenimizi ve inancımızı hiçbir zaman boşa çıkarmadılar. Gençlerbirliği maçıyla birlikte yeni bir haftaya başlıyoruz. Bundan sonraki her hafta ister ligin üst sıralarındaki rakiplerle oynayın, ister alt sıralardaki takımlarla oynayın zor geçecektir. Her maç artık ateşten gömlek gibi, bizde oyuncularımızda bunun bilincindeler. Arada ister istemez kazalar olabiliyor. Takılıp kalmamak lazım, güneş battı diye oturup ağlayacak halimiz yok. Ertesi gün güneş yeniden doğduğunda ne yapacağımıza doğru karar vermek zorundayız. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerbirliği maçı kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşma, taraftarımızı mutlu edebilmek adına bunu başarmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"KIRGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKSINLAR"

Taraftardan her dönem ‘Büyük Malatyaspor Taraftarı’ diyerek bahsettiğini ifade eden Ravcı, kulübün gerçek sahibinin taraftar olduğunu söyledi. Ali Ravcı, "Onlar hakikaten büyük taraftar ve bu kulübün gerçek sahibi Malatyaspor’un taraftarıdır. Yaş olarak bazılarından büyük veya küçüğümdür. Onların hem kardeşleri hem ağabeyleri olarak kendilerinden bir ricam var. Bazı şeylere evet kızmış, sinirlenmiş olabilirler. Ama onlar bu kulübün gerçek sahibidir. Bizler, profesyoneller, yöneticiler gelip geçiciyiz. Yeni Malatyaspor Kulübü var olduğu müddetçe kulübün gerçek sahipleri de var olacaktır. Şahıslara olan kızgınlıktan dolayı takımlarını sahipsiz bırakmasınlar. Bizim her şey den fazla taraftara ihtiyacımız var. Bizim onlar olmadan başarılı olmamız düşünülemez. Özellikle Gençlerbirliği ve ondan sonraki maçlarda kendilerinden mahrum bırakmasınlar. Küslükleri, kırgınlıkları bir kenara bıraksınlar. Takımlarına sahip çıksınlar. Bizler profesyoneller olarak bu gömleği giymişiz ama bizlerde birer taraftarız. Yarın-öbür gün bizlerde bu gömleği çıkardığımızda aynı şey bizler içinde geçerli. Taraftarın bu kulübü ne kadar çok sevdiğini biliyorum. İçerdeki ve dışarıdaki yenildiğimiz maçlarda takımı tribünlere çağırıp bağırlarına basıyorlarsa, bu onların kulübe olan gerçek sevgisinin göstergesidir" diye konuştu.busabahmalatya.com