Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107792
ALTIN
181.345
DOLAR
4.1747
STERLİN
5.9182
EURO
5.1701

KÜME DÜŞME POTASINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORLAR

Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Aytaç Kara ligin alt sıralarındaki mücadelenin giderecek kızışacağını belirterek, “Bana göre bu mücadelenin içerisinde biz de varız. Çünkü lig henüz bizim için bitmedi. Önümüzde zorlu bir 6 hafta var. Kalan haftaları istediğimiz gibi değerlendirmemiz lazım” dedi.

KÜME DÜŞME POTASINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORLAR

Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Aytaç Kara ligin alt sıralarındaki mücadelenin giderecek kızışacağını belirterek, “Bana göre bu mücadelenin içerisinde biz de varız. Çünkü lig henüz bizim için bitmedi. Önümüzde zorlu bir 6 hafta var. Kalan haftaları istediğimiz gibi değerlendirmemiz lazım” dedi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:54
KÜME DÜŞME POTASINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORLAR

Süper Lig’de Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürüyor. Orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve sol bek Aly Cissokho antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta 1-0 kayıp ettikleri Başakşehir maçını değerlendiren Aytaç Kara, “Güçlü bir rakip olduklarını iyi biliyorduk. Şampiyonluk iddiası olan ekiplerden, çok kaliteli oyuncuları var. Biz bu lige yeni çıkmış alışmaya çalışan bir takımız. Her şeyin farkındaydık. Saha içerisinde mücadelemizi üst seviyelere çıkarmak istedik. Ama bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapamadık. Eksik kaldığımız yerler oldu. Başakşehir’de eksik kaldığımız bir noktada bunu çok iyi değerlendirdi. Tam istediklerimizi sahaya yansıtamadık” dedi.

KARA: “SÖYLEMLER HER SENE OLUYOR”

Maç öncesinde konuşulanların etkilemediğini ifade eden Kara, “Ligin bitimine yaklaştıkça bu tür söylemler sadece bu sene değil her sene oluyor. Şampiyonluğa oynayan takımlar diğer rakiplerini etkileyebilmek için algı yapabiliyor. Ama bir futbolcu sahaya çıktıktan sonra kafasını maça iyi verdikten sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim içinde aynı şey geçerli. Öyle bir düşüncemiz saha içinde yoktu. Maça istediğimizi yapmak için çıktık. Bizi etkileyen bu konuyla ilgili hiçbir şey olmadı. Sadece o gün istediklerimizi tam anlamıyla yapamadık” diye konuştu.

“ZORLU 6 HAFTA VAR”

Ligde kalan haftalarda kümede kalma mücadelesinin kızışacağını kaydeden Aytaç Kara, “Ligimizde her takım her takımı yenebiliyor. Galatasaray şampiyonluğu en önemli adaylarından birisi, Gençlerbirliği’de kümede kalma mücadelesi veren bir takım ama geçen hafta bizim 4-1 yendiğimiz bir takım bu hafta Galatasaray’ı yenebiliyor. Çünkü ligde neyin ne olacağı gerçekten belli olmaz. Gençlerbirliği son ana kadar ligde kalma mücadelesi vererek istedikleri puanları almak çabasındalar. Bütün takımlar için bu böyle, Alanyaspor’da o takımlardan birisi, onlarda Malatya’ya galip gelmek için çıkacaklar. Çünkü ligin alt sıralarında çok önemli bir mücadele var. Bana göre bu mücadelenin içerisinde bizde varız. Çünkü lig henüz bizim için bitmedi. Önümüzde zorlu bir 6 hafta var. Kalan haftaları istediğimiz gibi değerlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

CİSSOKHO: “BÜYÜK RAHATLIK SAĞLAYACAKTIR”

Takımın tecrübeli sol kanat oyuncusu Aly Cissokho ise düşme hattındaki takımla aralarında 9 puanlık fark olduğunu hatırlatarak, üst sıralarda olmak istediklerini söyledi. Cissokho, “Ligin bu hafta itibariyle ilk sırasında bulunan, çok iyi yetenekli oyunculara sahip bir bir takımıyla oynadık. Teknik kapasiteleri gerçekten çok yüksekti. Elimizden geleni yaptık ama böyle takımlarla oynadığınız zaman biraz sıkıntı çekiyorsunuz. Ligin ilk yarısının son haftalarına doğru oynadığımız Galatasaray ile Kayserispor maçlarında alınan iki galibiyet bizi sıralamada yukarılara doğru çıkardı. Bu galibiyetler gerçekten önemli galibiyetlerdi. Burada aldığımız puanların kıymetini şuanda daha iyi anlıyoruz. Bu hafta itibariyle küme düşme potasında yer alan takımla aramızda 9 puan bulunuyor. Hocamızın her gün söylediği gibi ciddiyeti ve disiplini elimizden bırakmamamız gerekiyor. Bizde elbette sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Üst sıralarda olmak istiyoruz. Alanyaspor karşılaşması bu anlamda çok önemli ve 3 puan almamız gerekiyor. Özellikle kalan haftalarda evimizde rakiplerle oynayacağımız maçlarda alacağımız puanlar önem arz ediyor. Alanya karşısında galibiyet alarak 40 puan üzerine çıkmamız lazım. Matematiksel olarak garantilemesek de bizim için çok büyük bir rahatlık sağlayacaktır” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporAytaç Kara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENDİ
ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENDİ
BÜTÜN HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE
BÜTÜN HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE
TEŞEKKÜR’Ü HAK ETTİLER
TEŞEKKÜR’Ü HAK ETTİLER

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim