KÜME DÜŞME POTASINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORLAR

Süper Lig’de Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürüyor. Orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve sol bek Aly Cissokho antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta 1-0 kayıp ettikleri Başakşehir maçını değerlendiren Aytaç Kara, “Güçlü bir rakip olduklarını iyi biliyorduk. Şampiyonluk iddiası olan ekiplerden, çok kaliteli oyuncuları var. Biz bu lige yeni çıkmış alışmaya çalışan bir takımız. Her şeyin farkındaydık. Saha içerisinde mücadelemizi üst seviyelere çıkarmak istedik. Ama bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapamadık. Eksik kaldığımız yerler oldu. Başakşehir’de eksik kaldığımız bir noktada bunu çok iyi değerlendirdi. Tam istediklerimizi sahaya yansıtamadık” dedi.

KARA: “SÖYLEMLER HER SENE OLUYOR”

Maç öncesinde konuşulanların etkilemediğini ifade eden Kara, “Ligin bitimine yaklaştıkça bu tür söylemler sadece bu sene değil her sene oluyor. Şampiyonluğa oynayan takımlar diğer rakiplerini etkileyebilmek için algı yapabiliyor. Ama bir futbolcu sahaya çıktıktan sonra kafasını maça iyi verdikten sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim içinde aynı şey geçerli. Öyle bir düşüncemiz saha içinde yoktu. Maça istediğimizi yapmak için çıktık. Bizi etkileyen bu konuyla ilgili hiçbir şey olmadı. Sadece o gün istediklerimizi tam anlamıyla yapamadık” diye konuştu.

“ZORLU 6 HAFTA VAR”

Ligde kalan haftalarda kümede kalma mücadelesinin kızışacağını kaydeden Aytaç Kara, “Ligimizde her takım her takımı yenebiliyor. Galatasaray şampiyonluğu en önemli adaylarından birisi, Gençlerbirliği’de kümede kalma mücadelesi veren bir takım ama geçen hafta bizim 4-1 yendiğimiz bir takım bu hafta Galatasaray’ı yenebiliyor. Çünkü ligde neyin ne olacağı gerçekten belli olmaz. Gençlerbirliği son ana kadar ligde kalma mücadelesi vererek istedikleri puanları almak çabasındalar. Bütün takımlar için bu böyle, Alanyaspor’da o takımlardan birisi, onlarda Malatya’ya galip gelmek için çıkacaklar. Çünkü ligin alt sıralarında çok önemli bir mücadele var. Bana göre bu mücadelenin içerisinde bizde varız. Çünkü lig henüz bizim için bitmedi. Önümüzde zorlu bir 6 hafta var. Kalan haftaları istediğimiz gibi değerlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

CİSSOKHO: “BÜYÜK RAHATLIK SAĞLAYACAKTIR”

Takımın tecrübeli sol kanat oyuncusu Aly Cissokho ise düşme hattındaki takımla aralarında 9 puanlık fark olduğunu hatırlatarak, üst sıralarda olmak istediklerini söyledi. Cissokho, “Ligin bu hafta itibariyle ilk sırasında bulunan, çok iyi yetenekli oyunculara sahip bir bir takımıyla oynadık. Teknik kapasiteleri gerçekten çok yüksekti. Elimizden geleni yaptık ama böyle takımlarla oynadığınız zaman biraz sıkıntı çekiyorsunuz. Ligin ilk yarısının son haftalarına doğru oynadığımız Galatasaray ile Kayserispor maçlarında alınan iki galibiyet bizi sıralamada yukarılara doğru çıkardı. Bu galibiyetler gerçekten önemli galibiyetlerdi. Burada aldığımız puanların kıymetini şuanda daha iyi anlıyoruz. Bu hafta itibariyle küme düşme potasında yer alan takımla aramızda 9 puan bulunuyor. Hocamızın her gün söylediği gibi ciddiyeti ve disiplini elimizden bırakmamamız gerekiyor. Bizde elbette sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Üst sıralarda olmak istiyoruz. Alanyaspor karşılaşması bu anlamda çok önemli ve 3 puan almamız gerekiyor. Özellikle kalan haftalarda evimizde rakiplerle oynayacağımız maçlarda alacağımız puanlar önem arz ediyor. Alanya karşısında galibiyet alarak 40 puan üzerine çıkmamız lazım. Matematiksel olarak garantilemesek de bizim için çok büyük bir rahatlık sağlayacaktır” diye konuştu.busabahmalatya.com