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KÜME DÜŞME KORKUSU YAŞAMAK İSTEMİYORLAR

Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, son yılların en çekişmeli Süper Lig’ini yaşadıklarını belirterek, “Henüz ne altta ne de üstte pes edip yarıştan kopan takım var. Son yılların en çekişmeli Süper Lig'ini yaşıyoruz. Yeni Malatyaspor olarak düşme korkusu yaşamamak için önümüzdeki maçları kazanmak zorundayız” dedi. 

KÜME DÜŞME KORKUSU YAŞAMAK İSTEMİYORLAR

Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, son yılların en çekişmeli Süper Lig’ini yaşadıklarını belirterek, “Henüz ne altta ne de üstte pes edip yarıştan kopan takım var. Son yılların en çekişmeli Süper Lig'ini yaşıyoruz. Yeni Malatyaspor olarak düşme korkusu yaşamamak için önümüzdeki maçları kazanmak zorundayız” dedi. 

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 15:38
KÜME DÜŞME KORKUSU YAŞAMAK İSTEMİYORLAR

Sarı-kırmızılı takımdaki son durum ve Süper Lig’i değerlendiren Basın Sözcüsü Erdal Gündüz önemli açıklamalarda bulundu. Son iki haftadır yaşadıkları düşüşün normal olduğunu belirten Gündüz, “Hangi takımı gösterebilirsiniz ki başarı grafiği hep yukarıda. Bu nedenle son iki haftada yaşadığımız düşüş de her takımda zaman zaman görülebilen bir durum. Biz bu tabloyu her defansında tersine çevirmeyi başardık. Her defansında ‘Bu takım bu maçları nasıl atlatacak’ denildiğinde ekibimiz yüzümüzü karartmadı hamdolsun. Tabi tabloya bakıldığında aslında henüz ne altta, ne de üstte pes edip yarıştan kopan takım var. Son yılların en çekişmeli Süper Lig’ini yaşıyoruz. Yeni Malatyaspor olarak düşme korkusu yaşamamak için önümüzdeki maçları kazanmak zorundayız” dedi.

“Unutulmamalı ki biz de zor maçların takımıyız”
Pazar günü oynayacakları Bursaspor maçının iki takım açısından da önem taşıdığını belirten Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bursaspor uzun haftalardır galip gelemiyor. Ancak bu durum onların iyi bir takım oldukları ve iyi futbol oynadıkları gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bursa bu ligin saygı duyulacak ekiplerinden birisi. Hele kendi sahasındaki maçlarda çok daha etkili ve tehlikeli bir takım oluyor. Ancak unutulmamalı ki biz de zor maçların takımıyız. Puan kazandığımız maçlara bakıldığında hep zorluk derecesi yüksek maçlar olarak göze çarpıyor. Bu hafta zor maç trafiğimize bir yenisini daha ekliyoruz. Orada kendi kimliğimizle oynamamız halinde en azından yenilmeden döneceğimizi düşünüyorum.” busabahmalatya.com 

İHA

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