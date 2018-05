Kulüpten Üyelere Çağrı

Yeni Malatyaspor Sicil Kurulu, giriş ve yıllık aidatların ödenmesine yönelik usul hakkında yönetmeliği açıkladı. Üyelik aidatını yatırmayan üyeler gerçekleşmesi muhtemel seçim kongrelerinde oy kullanamayacak. Mali kongrelerde yönetimi ibra yetkisini yitirecek. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Yönetmeliğin amacı; gerçek kişilerin, Yeni Malatyaspor Kulübü Derneği´ne kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu, kayıt ücreti ve kongre üyelerinin ödeyecekleri günü gelmiş yıllık aidat miktarlarına ilişkin usulü düzenlemektir. Üyenin kulübe kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler kulübe kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. 2017 Genel Kurul toplantısında yıllık aidat miktarı 100 TL olarak belirlenmiş olup yıllık aidat ve kayıt ücreti her yıl genel kurulca saptanır. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre tahsil edilecektir. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle kulüpten ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır. Yıllık aidat, her yılın sonundan, takip eden aylar içerisinde bir sefer de ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu yönetmelik, geçmişe yönelik üye aidatlarının toplanmasını da kapsamaktadır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgililere yapılması gereken her türlü bildirim, yazılı olarak ilgilinin bizzat kendisine veya kulüp resmi internet adresi kanalıyla yapılır.”