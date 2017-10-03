Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde basın sözcüsü Erdal Gündüz imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni Malatyaspor camiasi olarak MHK'ya olan inancımızı ve güvenimizi yitiriyoruz. Süper Lig'in 7. haftası itibariyle 6 haftasında bariz puan ya da puanlar kaybeden Yeni Malatyaspor camiasının sabrını kimsenin sınamaya hakkı yoktur. Son karşılaşmadaki golümüzü 6 metre arkadan çizgiyi görmeden, tahmin üzere bayrak kaldıran hakemimizi vicdani muhasebeye davet ediyoruz. TFF başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in bu konudaki hassasiyetinin bilincinde olup, diğer kurumları da bu konuda hassasiyete davet ediyoruz. Daha önceki açıklamalarımızda hakem arkadaşlarımızın da insan olduğunu, saliselik kararlar verdiklerini ve hakemlerimizin yanında olduğumuzu belirtmiştik. Fakat sonuca direkt etki eden kararların 6 karşılaşmamızda bize denk gelmesi bizi bu konuda düşünmeye sevk etmiştir. MHK'ya ve hakemlerimize güvenimizin tekrar tesis edilebilmesi için bundan sonraki karşılaşmalarımızda daha adil, maçı hak edenin kazandığı, hakemin gördüğünü çaldığı ve tüm takımlara karşı ifrat ve tefritten uzak duracakları karşılaşmalar temenni ediyoruz.

HABER MERKEZİ