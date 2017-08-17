17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Kulüpten önemli uyarı

Yeni Malatyaspor Kulübü’nden ‘Kulübümüz adına usulsüz para toplayanlar var’ uyarısı yapıldı. Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Kulübü resmi bir açıklama yaparak, kulüp adına usulsüz bir şekilde birileri tarafından para toplandığı uyarısında bulundu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 12:05
Kulüpten önemli uyarı

  Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan sarı siyahlı yönetim, birileri tarafından ‘0850’ ile başlayan bir numaradan bazı firmaların arandığı ve kulüp adına yardım toplama girişiminde bulunulduğu paylaştı. Aynı açıklamada Yeni Malatyaspor Kulübü’nün telefonla arayarak yardım yada destek talebinde bulunma gibi bir uygulamasının bulunmadığı, kulübün tek destek uygulaması için aktif olan kanalının 7979 numaralı kısa mesaj hattı olduğu ifade edildi. Yeni Malatyaspor Kulübü, kulübe maddi kaynak oluşturması adına geçen yıl bir GSM operatörüyle anlaşarak kısa mesaj üzerinden ‘Yenimalatya’ yazılıp, 7979’a gönderilen destek uygulamasını başlatmıştı. Bu uygulamayla tek mesajda sarı siyahlı kulübe 6 TL destek sağlanıyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya