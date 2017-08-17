Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan sarı siyahlı yönetim, birileri tarafından ‘0850’ ile başlayan bir numaradan bazı firmaların arandığı ve kulüp adına yardım toplama girişiminde bulunulduğu paylaştı. Aynı açıklamada Yeni Malatyaspor Kulübü’nün telefonla arayarak yardım yada destek talebinde bulunma gibi bir uygulamasının bulunmadığı, kulübün tek destek uygulaması için aktif olan kanalının 7979 numaralı kısa mesaj hattı olduğu ifade edildi. Yeni Malatyaspor Kulübü, kulübe maddi kaynak oluşturması adına geçen yıl bir GSM operatörüyle anlaşarak kısa mesaj üzerinden ‘Yenimalatya’ yazılıp, 7979’a gönderilen destek uygulamasını başlatmıştı. Bu uygulamayla tek mesajda sarı siyahlı kulübe 6 TL destek sağlanıyor.

HABER MERKEZİ