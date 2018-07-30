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Kulüpten dolandırıcılık uyarısı!

Yeni Malatyaspor reklam ve sponsorluk konusunda kamuoyuna bir uyarıda bulunuldu. Uyarıda, “Kulübümüzden bağımsız ve habersiz kötü amaçlı insanlar tarafından kullanılmak ve Yeni Malatyaspor’umuza destek vermek isteyen iş adamlarınızın iyi niyeti suistimal edilmek istenmektedir” denildi.

Kulüpten dolandırıcılık uyarısı!

Yeni Malatyaspor reklam ve sponsorluk konusunda kamuoyuna bir uyarıda bulunuldu. Uyarıda, “Kulübümüzden bağımsız ve habersiz kötü amaçlı insanlar tarafından kullanılmak ve Yeni Malatyaspor’umuza destek vermek isteyen iş adamlarınızın iyi niyeti suistimal edilmek istenmektedir” denildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:16
Kulüpten dolandırıcılık uyarısı!

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Kulübümüzün büyük gelirler elde ettiği ve her geçen gün ilginin fazlaca artığı reklam ve sponsorluk alanları, kulübümüzden bağımsız ve habersiz kötü amaçlı insanlar tarafından kullanılmak ve Yeni Malatyaspor’umuza destek vermek isteyen iş adamlarınızın iyi niyeti suistimal edilmek istenmektedir. Aziz Yalçınkaya (2. Başkan), Nusret Çaylak (Reklam ve Pazarlama Sorumlusu), Eyüp Ulukaya (Pazarlama ve Sponsorluk Direktörü), Cihan Günel (Pazarlama ve Sponsorluk Direktörü), Ali Karadeniz (Medya, Organizasyon ve Reklam Direktörü) reklam, sponsorluk, medya ve organizasyon ile ilgili kulübümüz tarafından görevlendirilmiştir. İsmi belirtilen kişi veya kişiler dışında sizden reklam, sponsorluk veya destek isteyen hiç kimseye itibar etmeyiniz. Bu ve benzer durumlarda kulüp numaralarımızdan (0422 311 45 43) bizimle iletişime geçiniz. Kulübümüze gelen telefonlar ile, tespitlerimiz ve duyumlarımız neticesinde gerekli işlemleri başlattığımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSponsorlukAziz YalçınkayaNusret çaylak
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