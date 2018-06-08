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Kulüpten aile iftarı

Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri ve çalışanları, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın’ın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kulüpten aile iftarı

Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri ve çalışanları, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın’ın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

08 Haziran 2018 Cuma 12:01
Kulüpten aile iftarı

Nurettin Soykan Tesisleri’nin bahçesindeki iftar yemeğine altyapı antrenörleri ve kulüp çalışanları katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Sportif Direktör Ali Ravcı, Yeni Malatyaspor Kulübü’nün büyük bir aile olduğunu söyledi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Ravcı, “Bu güzel rahmeti bol ayda bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Belki mesaimiz dolayısıyla hemen her gün bir aradayız ama iftar sofrası başında birlikte olmak başka bir duygu. Yeni Malatyaspor Kulübü kocaman bir ailedir. Biz de bu kocaman ailenin birer parçasıyız. İnşallah daha güzel günlerde ve başarılarda bir arada olmak da nasip olur” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORAli RavcıSelçuk Günaydın
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