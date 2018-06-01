“Kulüpler Yasası acilen çıkarılmalı”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Bedir, Türkiye’nin genç nüfusuna oranlandığında, 12-13 milyon civarında futbol oynayabilecek genç olduğunun görülmesine rağmen, söz konusu rakama oranla yeterli derecede lisanslı futbolcu yetişmediğini söyledi. Bedir, “Süper Lig takımlarının toplam borcunun 10 milyar TL, yine Süper Lig takımlarının yıllık gelirlerinin yaklaşık 3 milyar TL olduğunu düşünürsek tablonun vahameti ortaya çıkacaktır. Bu toplam borcun yüzde 84'ü ise şampiyonluk yaşamış 5 kulübümüze aittir ve bu veride sportif başarı sağlasanız da ancak borcunuzun artmasına vesile olursunuz gibi bir algıyı oluşturmaktadır. Yani başarılı olsanız da, ligden düşseniz de bu politika ve yöntemlerle ileriye umutla bakmak imkansızdır. Önceki yıllarda futbolda söz sahibi olan ve yaklaşık 40 milyon toplam nüfusumuzu temsil eden şehir takımlarının şu anda alt liglerdeki konumlarını düşündüğümüzde sonucu sadece kötü yönetenlere ve şansızlıklara bağlamamamız gerekir kanaatindeyim.” dedi.

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