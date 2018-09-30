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Kulüpler anlaştı, futbolda yerli para dönemi!

Süper Lig kulüpleri başkanlarından oluşan Kulüpler Birliği Vakfı son toplantısını İstanbul/Maslak’ta gerçekleştirdi. Fikret Orman başkanlığında toplanan Vakıf önemli kararlar aldı. Kulüpler Birliği ikinci başkanı ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek toplantıyı değerlendirdi.

Kulüpler anlaştı, futbolda yerli para dönemi!

Süper Lig kulüpleri başkanlarından oluşan Kulüpler Birliği Vakfı son toplantısını İstanbul/Maslak’ta gerçekleştirdi. Fikret Orman başkanlığında toplanan Vakıf önemli kararlar aldı. Kulüpler Birliği ikinci başkanı ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek toplantıyı değerlendirdi.

30 Eylül 2018 Pazar 16:05
Kulüpler anlaştı, futbolda yerli para dönemi!

Kulüpler Birliği Vakfı, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak’taki Kulüpler Birliği ofisinde toplandı. Toplantıya kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündemleri olduğunu ve kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdiklerini söyledi. Yeni Malatyaspor başkanı ve Kulüpler Birliği İkinci Başkanı Adil Gevrek ise toplantıyı gazetemize değerlendirdi.

GEVREK: TÜM KULÜPLERLE ANLAŞTIK

Gevrek, “Kur farkı artık kulüplerimiz için çok büyük bir problem. Cumhurbaşkanımızın her platformda zaten yerli paraya geçişle ilgili bir çağrısı var. Yabancı oyuncuda, teknik adamda, hatta yerli oyuncuda bile dövizle yapılan anlaşmalar kulüplerin borcunu ikiye katlıyor. Bu konuyu ben yaz aylarındaki Mali Kongre öncesi yine sizin gazetenizde gündeme getirmiştim. Son toplantıda tüm kulüpler, futbolcu, menajerlik, teknik heyet giderleri, yerli ve yabancı oyuncu ve ya teknik direktör hiç fark etmez TL üzerinden anlaşma yapılması prensibine vardık. Tüm kulüplerimiz buna uyarsa hem borçlar azalır hem de piyasa daha dengeli olur. Burada futbolun paydaşlarının da anlayış göstermesi lazım. Futbolcular, teknik heyetler ve futbol sayesinde evine ekmek götüren binlerce kişi kulüpler borca saplanırsa, Türkiye’de futbol bitme noktasına gelirse herkes bunun acısını çeker. Elimizde bir fırsat varken, ödemelerde dövizden TL’ye geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI

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Adil Gevrek
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