04 Kasım 2017 Cumartesi

Kulüp başkanından, futbolcuya tekme!

Elazığ 1. Amatör Küme'de oynanan Yünlüce Gençlikspor - Sivricespor maçında, Sivricespor Kulüp Başkanı Fethi Ahmet Yetik futbolcusuna tekme attı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:38
Kulüp başkanından, futbolcuya tekme!

  Başkan Yetik, "Hareketimden dolayı pişman oldum ama futbolcuların mücadelesi beni gerçekten çok kızdırdı" diyerek savunma yaptı.
Elazığ 1. Amatör Küme'de futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. 5-4 Yünlüce Gençlikspor’un üstünlüğü ile tamamlanan maçta Sivricespor Kulüp Başkanı Fethi Ahmet Yetik bir pozisyonda futbolcusu Tolga Bayer’e sinirlenip tekme attı. Durumu fark eden müsabakanın orta hakemi Gökhan Ardıç 34. dakikada oyunu durdurdu ve Başkan Yetik’i tribüne gönderdi.  Yetik’e ceza gelip gelmeyeceğinin verilecek hakem raporlarının ardından İl Futbol Disiplin Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Yapmaması gereken bir hareket yaptığını ifade eden Sivricespor Kulüp Başkanı Fethi Ahmet Yetik, "Cezalı futbolcularımız fazlaydı ve takımın yaş ortalaması çok düşüktü. Kendime hakim olamadığım bir pozisyonda sinirime yenik düştüm ve tekme attım. Hareketimden dolayı pişman oldum ama futbolcuların mücadelesi beni gerçekten çok kızdırdı" dedi.

İHA
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