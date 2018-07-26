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Kuluncak’ta okçuluk kursu açıldı

 Malatya’nın Kuluncak ilçesinde okçuluğun öğretilmesi ve sevdirilmesi amacıyla okçuluk kursları açıldı. 

Kuluncak’ta okçuluk kursu açıldı

 Malatya’nın Kuluncak ilçesinde okçuluğun öğretilmesi ve sevdirilmesi amacıyla okçuluk kursları açıldı. 

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:32
Kuluncak’ta okçuluk kursu açıldı

Okçuluk kursu açılışına katılan Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, “Belediyemiz olarak geleneksel sporları gençlerimizle buluşturmaya önem veriyoruz. Bu anlayışla geleneksel sporumuz olan okçuluk kursu da açıldı. Gençlerimiz açısından önemli bir kurs olacaktır” ifadelerini kullandı. 
Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ise, okçuluk derslerinin çocuklar ve yetişkinler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Erdem, okçuluğun motivasyonu arttırdığını belirterek, “Okçuluk, dikkat ve odaklanmayı geliştiriyor. El ve göz koordinasyonunda çok büyük faydası var. İnsana dik duruş temin ediyor ve vücudun doğru konumda olmasını sağlıyor. Belediyemizin geleneksel okçuluğa ve kültüre vermiş olduğu önemden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu. 
TÜGVA yetkilileri Kuluncak Belediyesince başlatılan kursun üç ay süreceğini belirtti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
OkçulukKuluncakKursMALATYA KURS
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