“Kulübün ekonomisi sağlam!”

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk sezonunda 43 puan toplayarak, ligi 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da yönetim, sezonun tamamlanmasının ardından yıllık olağan mali genel kurul toplantısı kararı almıştı. 27 Mayıs’ta Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılması planlanan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 17 Haziran'a ertelenmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 17 Haziran Pazar günü 10.00'da Battalgazi Yeni Belediye Binası Kongre Salonu'nda yapılacağı kaydedilirken, Kulüp Başkanı Adil Gevrek mali genel kurulun belirtilen tarihte yapılacağını ifade etti. Yeni Malatyaspor’un ekonomik olarak sağlam bir yapıda olduğunu ifade eden Gevrek, “Kulübümüzde geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 17 Haziran’a ertelenen yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, belirlenen gün ve tarihte yapılacak. İnşallah orada kulübümüz mali yapısını kamuoyu ile paylaşacağız. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki, Yeni Malatyaspor Kulübü’nün ekonomisi sağlam bir yapıdadır.” diye konuştu.

busabahmalatya.com